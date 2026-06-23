Investigados por participación indebida en política: van 195 expedientes en Procuraduría

El procurador Gregorio Eljach ha señalado que van 195 expedientes por conductas relacionadas a la participación indebida en política. Foto: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación adelanta más de 190 procesos disciplinarios contra funcionarios por presunta participación indebida en política tras la reciente contienda electoral en el país. La acción más reciente del Ministerio Público fue la apertura de una investigación formal contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, a raíz de una entrevista en la que, al parecer, habría apoyado la candidatura de Iván Cepeda, lo que configuraría una presunta participación indebida en política.

Esa decisión del...