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Investigados por participación indebida en política: van 195 expedientes en Procuraduría

Con la reciente investigación a Daniel Quintero, actual superintendente de Salud, por presunta participación indebida en política, el número de expedientes contra funcionarios por esa conducta aumentó a 195. Del universo total de casos, 13 se han resuelto con suspensiones provisionales. El grueso de los expedientes se concentra en las indagaciones previas por presunta participación en política.

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Redacción Judicial
23 de junio de 2026 - 02:24 p. m.
El procurador Gregorio Eljach ha señalado que van 195 expedientes por conductas relacionadas a la participación indebida en política.
El procurador Gregorio Eljach ha señalado que van 195 expedientes por conductas relacionadas a la participación indebida en política.
Foto: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación adelanta más de 190 procesos disciplinarios contra funcionarios por presunta participación indebida en política tras la reciente contienda electoral en el país. La acción más reciente del Ministerio Público fue la apertura de una investigación formal contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, a raíz de una entrevista en la que, al parecer, habría apoyado la candidatura de Iván Cepeda, lo que configuraría una presunta participación indebida en política.

Esa decisión del...

Por Redacción Judicial

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