Investigan a magistrado que prohibió a De la Espriella usar símbolos patrios en campaña

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella cerró su campaña en Buga, Valle del Cauca. Los eventos tuvieron un fuerte componente religioso en la visita a la basílica menor del Señor de los Milagros. Foto: Óscar Pérez

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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación formal en contra del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Rafael Chavarro, quien había prohibido a Abelardo de la Espriella usar símbolos patrios en su campaña presidencial. El alto tribunal estudia si la decisión de Chavarro fue arbitraria.

El caso contra el magistrado Chavarro está en manos del magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial Julio Sampedro. En el documento con el que se abrió la investigación se lee que es la medida ordenada pudo “ser presuntamente contraria al ordenamiento jurídico, arbitraria o adoptada con extralimitación de funciones, al decretar medida provisional dentro de la acción de tutela”.

El pasado 9 de junio se conoció el auto firmado por el magistrado Chavarro en le que ordenó “retirar toda aquella propaganda política que obre en su página web, medios de comunicación masiva y redes sociales en las que se empleen símbolos patrios como: la bandera de la República de Colombia, escudo y demás figuras representativas de la Nación; imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales; saludo y emblemas representativos de las entidades castrenses; así como el uso de las oraciones ‘firmes por la patria’ y ‘Defensores de la Patria’“.

Sin embargo, esa medida fue revocada por la Corte Suprema de Justicia el pasado 12 de junio. El alto tribunal determinó que “un asunto que, como este, incide directamente sobre el desarrollo de la propaganda de una de las dos campañas que disputan la Presidencia de la República, a pocos días de la segunda vuelta, compromete así no solo los derechos políticos individuales del accionante, sino las condiciones mismas en que se desenvuelve el proceso electoral y, con ello, la expresión de la voluntad popular”.

La decisión fue adoptada mientras el alto tribunal estudia de fondo una acción de tutela presentada por el propio candidato, contra la medida emitida por un magistrado de la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá

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