Piden investigar al juez que le dio prisión domiciliaria al líder de Los Pepes

La decisión de un juez de Barranquilla de sacar de la cárcel Digno José Palomino Rodríguez, máximo líder del grupo criminal Los Pepes, y concederle el beneficio de prisión domiciliaria encendió las alertas sobre presuntas irregularidades en el proceso. Por eso, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico empezó a adelantar averiguaciones sobre el actuar del juez.

Según se conoció en la tarde de este miércoles, la seccional de la Comisión asumió el caso relacionado con las decisiones judiciales adoptadas frente a la situación jurídica del líder de Los Pepes, contra quien se adelantan varias causas penales por homicidio y otros delitos.

La presidenta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, María José Casado Brajín, pidió “compulsa de copias contra el citado funcionario, para que se reparta como queja disciplinaria ante esta misma Sala”. Según se conoció, en la tarde de este miércoles se hizo efectivo el reparto del proceso disciplinario y en las próximas horas se definirá la apertura de la investigación.

Dice el documento de Casado Brajín que el juez 102 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla concedió la detención domiciliaria “al señor Digno Palomino, sin presuntamente el cumplimiento de los requisitos para ello”. Por lo cual se hacía necesario revisar su actuar.

El problema con la decisión inició el pasado 15 de septiembre, cuando el juez William Saleme echó para atrás la medida que él mismo había tomado en contra del máximo líder de Los Pepes, recientemente imputado por, supuestamente, ser responsable del homicidio de 17 personas. En primer momento, el juez Salame decidió enviarlo a la cárcel, pero la medida fue apelada por la defensa de Palomino.

Cuando el proceso aterrizó en manos de Shelia Ortega Téllez, jueza primera penal del circuito con función de conocimiento de Barranquilla, la medida fue anulada y devolvió el expediente al juez Salame para que tomara una nueva decisión.

Al revisar por segunda vez el caso contra el líder de Los Pepes, el juez Salame determinó que la medida apropiada para él ya no sería intramural, sino prisión domiciliaria. Aunque la Fiscalía pedía que Palomino fuera enviado a un centro carcelario, el juez, en su segunda determinación, señaló que no había prueba irrefutable de que el líder de Los Pepes hubiera adquirido algún medio electrónico desde la cárcel para ordenar homicidios desde allí, como lo planteó el ente investigador.

