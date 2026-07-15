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Investigan a Olmedo López por contrato de COP 5000 millones para atender fenómeno de La Niña

Según detalló la Procuraduría, por el contrato también son investigados el exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el exsubdirector general de la entidad, Víctor Andrés Meza Galván.

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Redacción Judicial
15 de julio de 2026 - 12:24 p. m.
Según el ente de control, el contrato tuvo un valor de COP 5.000 millones.
Según el ente de control, el contrato tuvo un valor de COP 5.000 millones.
Foto: UNGRD
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La Procuraduría abrió una nueva investigación disciplinaria contra el exdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez; y dos exdirectivos más. El Ministerio Público revisa las presuntas irregularidades en un millonario contrato de logística para garantizar la atención de la emergencia generada por el fenómeno de La Niña en 2022.

Según el ente de control, el contrato tuvo un valor de COP 5.000 millones. La investigación también es en contra del exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el exsubdirector general de la entidad y entonces ordenador del gasto delegado del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Fngrd), Víctor Andrés Meza Galván.

En un comunicado, la Procuraduría señaló que, a juicio de la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, “podrían haberse presentado posibles deficiencias en la planeación del contrato”. Además, el ente disciplinario considera necesario establecer si el análisis de precios y el estudio de mercado fueron suficientes, razonados y verificables.

La Procuraduría también señaló que, con la apertura de la investigación disciplinaria, busca verificar la legalidad de la selección del contratista y el cumplimiento de las condiciones de idoneidad. Asimismo, pretende determinar si, durante la ejecución del contrato, “se garantizó una comprobación material del cumplimiento de las obligaciones, la adecuada certificación del recibo a satisfacción y la correcta validación de los pagos”.

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Por Redacción Judicial

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ERWIN JIMENES(18151)Hace 35 minutos
Este olmedo es una pecueca...ojalaestuvieramos en China....tanto daño al gbno ..y no es progresista..es verde.. o era ..aunque ya no importa.
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