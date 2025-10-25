Investigan tala de árboles en San José del Guaviare para construcción de parqueaderos

Los investigados son el secretario de Planeación, Ariel Mosquera Morales; la secretaria jurídica, Enith Milena Marchena Ortega, y el director de la seccional Guaviare del CDA, Néstor Felipe Esponda Moreno. Foto: Agencia AFP

La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra dos secretarios de la Alcaldía de San José del Guaviare y el director seccional de ese departamento de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA). Todo, en medio de presuntas irregularidades que habrían permitido la deforestación de bosque en el municipio.

Al parecer, estar personas estarían detrás de presuntas irregularidades en un contrato para la reconstrucción y adecuación de bahías de estacionamiento en el casco urbano del municipio, para el cual se estarían talando varios árboles.

Los investigados son el secretario de Planeación, Ariel Mosquera Morales; la secretaria jurídica, Enith Milena Marchena Ortega, y el director de la seccional Guaviare del CDA, Néstor Felipe Esponda Moreno.

Según el Ministerio Público, en el contrato habrían autorizado al contratista, mediante una resolución, para que talara 91 especies de árboles. Según la Procuraduría, estas acciones implicarían “una posible transgresión a la normatividad vigente en materia ambiental y de tránsito terrestre”.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare compulsó copias del expediente a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Vigilancia Administrativa. La compulsa busca que se adelanten también acciones en contra del alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez Rojas, al haber suscrito el cuestionado contrato.

