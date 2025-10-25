Logo El Espectador
Investigan tala de árboles en San José del Guaviare para construcción de parqueaderos

Por lo menos 91 árboles han sido talados, al parecer, de manera irregular. Dos funcionarios de la Alcaldía estarían detrás de la orden de deforestación. Esto se sabe.

Redacción Judicial
25 de octubre de 2025 - 06:38 p. m.
Los investigados son el secretario de Planeación, Ariel Mosquera Morales; la secretaria jurídica, Enith Milena Marchena Ortega, y el director de la seccional Guaviare del CDA, Néstor Felipe Esponda Moreno.
Foto: Agencia AFP
La Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra dos secretarios de la Alcaldía de San José del Guaviare y el director seccional de ese departamento de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA). Todo, en medio de presuntas irregularidades que habrían permitido la deforestación de bosque en el municipio.

Al parecer, estar personas estarían detrás de presuntas irregularidades en un contrato para la reconstrucción y adecuación de bahías de estacionamiento en el casco urbano del municipio, para el cual se estarían talando varios árboles.

Los investigados son el secretario de Planeación, Ariel Mosquera Morales; la secretaria jurídica, Enith Milena Marchena Ortega, y el director de la seccional Guaviare del CDA, Néstor Felipe Esponda Moreno.

Según el Ministerio Público, en el contrato habrían autorizado al contratista, mediante una resolución, para que talara 91 especies de árboles. Según la Procuraduría, estas acciones implicarían “una posible transgresión a la normatividad vigente en materia ambiental y de tránsito terrestre”.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare compulsó copias del expediente a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Vigilancia Administrativa. La compulsa busca que se adelanten también acciones en contra del alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez Rojas, al haber suscrito el cuestionado contrato.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

