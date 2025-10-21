Iván Cepeda y demás víctimas de caso Uribe buscarán casación en la Corte Suprema

El expresidente Álvaro Uribe y el senador del pacto Histórico Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos por los que fue condenado en julio pasado no fue compartida por las víctimas del proceso, como el senador y precandidato presidencial, Iván Cepeda; y la expareja del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Castro. Las víctimas aseguraron que aunque respetan la determinación judicial, buscarán que el expediente pase a revisión de la Corte Suprema de Justicia.

En la mañana de este miércoles, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá leyó la decisión de segunda instancia en el proceso y determinó que el líder del Centro Democrático no era culpable de los delitos de soborno en actuación penal, ni fraude procesal, como se encontró en primera instancia. En julio de este año, el juzgado 44 penal de Bogotá condenó al exmandatario a 12 años de prisión domiciliaria por, supuestamente, haber sido el determinador de un plan para torcer testigos a su favor y en contra de Cepeda.

Sin embargo, para el Tribunal, los argumentos y pruebas del caso no demostraban la culpabilidad de Uribe Vélez. Ante el drástico giro en el caso, las víctimas aseguraron que hubo “ausencia de valoración probatoria de los hechos jurídicamente relevantes de una manera absolutamente clara”.

El senador Cepeda sostuvo que “hubo una clara tergiversación del magistrado Merchán de las relaciones de esas pruebas y los testimonios de muchos comparecientes a este juicio oral y, por supuesto, de las relaciones entre Álvaro Uribe y varios de los intervinientes que actuaron como cómplices del aparato criminal que él dirigió en condición de determinador. No podemos estar de acuerdo con esa manera que como fue analizado”.

De igual manera, el precandidato presidencial se refirió al salvamento de voto de la magistrada Leonor Oviedo. Según el político, los argumentos presentados por la togada para apartarse del voto de la mayoría, “echan por tierra las afirmaciones hechas por la Sala”. Asimismo, dejó claro que, como víctimas, “acudiremos al recurso de la casación, estudiaremos incluso otros contextos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

A través de un comunicado, Cepeda y Deyanira Castro aseguraron que interpondrán “recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra la decisión adoptada el día de hoy, por los magistrados Manuel Antonio Merchán y Alexandra Ossa Sánchez, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá”. Aseguraron que evaluarán “la posibilidad de acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para hacer valer nuestros derechos a la justicia y a la verdad”.

Las víctimas resaltaron que como lo dijo en su salvamento la magistrada María Leonor Oviedo Pinto, “no procedía la exclusión de las interceptaciones del abonado celular de Álvaro Uribe Vélez, por cuanto: fueron trasladadas lícitamente como hallazgo imprevisto; y, tal determinación, vulnera el principio de seguridad jurídica y el precedente judicial, al desconocer las decisiones adoptadas por autoridades de cierre en este asunto”. Lo dicho por la togada y retomado por las víctimas, “la conducta de Uribe Vélez es típica y dolosa y, en consecuencia, debió ser condenado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal”.

Desde su perspectiva, “la segunda instancia incurrió en errores de hecho al momento de apreciar y valorar las pruebas, primero, se abstuvo de valorar y apreciar pruebas practicadas en el juicio y, segundo, a otras les dio un valor que no tenían, distorsionando y tergiversando su contenido”. Además, afirmaron que “los elementos materiales probatorios aportados al juicio oral, contrario a lo dicho por la segunda instancia, dan cuenta, sin asomo de duda, de la realización de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los cuales fue condenado Uribe Vélez, en primera instancia, así como del acto de determinación que este ejerció, entre otros, sobre el abogado Diego Javier Cadena Ramírez”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.