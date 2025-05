Así se tomó la decisión que ordenó la captura de Iván Name y Andrés Calle

Iván Leónidas Name y Andrés Calle, congresistas, durante la elección de Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Iván Name, expresidente del Senado, pasó la noche en los calabozos de la Dijin de la Policía en Bogotá; además, se ordenó la captura de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, quien se entregó en la noche de este miércoles. La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia sacudió el mundo político y judicial en uno de los expedientes más polémicos que involucra al gobierno del presidente Gustavo Petro y a congresistas de las altas esferas políticas del país. Los expresidentes del Congreso se convirtieron en los primeros legisladores salpicados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) en ir a prisión, mientras que el alto tribunal continúa con las pesquisas.

La decisión de dictarles medida de aseguramiento a Name y Calle se tomó tras dos días de debate entre los magistrados de la Sala de Instrucción del alto tribunal, quienes concluyeron que la mejor manera de continuar con las averiguaciones en el polémico proceso sería privando a los dos congresistas de su libertad. El Espectador conoció a través de fuentes enteradas del debate en la Sala que el expediente que cursa en el despacho del magistrado Francisco Farfán contra los expresidentes del Congreso fue elevado a la Sala para que los seis magistrados fueran quienes tomarán una determinación. Pero, lo que se sabe, es que no fue una decisión unánime.

De acuerdo con información conocida por este diario, “la Sala consideró que hay pruebas testimoniales e indicios graves de que los dos congresistas pudieron cometer los delitos investigados”, es decir, sobre la supuesta aceptación de los $4.000 millones para mover iniciativas del gobierno de Gustavo Petro y que fueran aprobadas rápidamente en su paso por el Congreso. Los delitos que habrían cometido el senador de la Alianza Verde y el representante a la Cámara del Partido Liberal, y por los que se les dictó orden de captura, son cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.

Para la Corte, según conoció este diario, “su libertad representa un riesgo de peligro para la comunidad”. También, dentro de lo considerado por los magistrados de la Sala de Instrucción, según fuentes del alto tribunal, estuvo que al revisar el caso “las demás medidas de aseguramiento que se podían adoptar resultaban insuficientes y la que se tomó era necesaria y proporcional”. El senador Name, fue el primero en ser capturado en la tarde del miércoles en su apartamento al norte de Bogotá, lugar al que llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y uniformados de la Policía. De allí fue conducido a los calabozos de la Dijín, donde fue reseñado.

El pasado martes, cuando ya se sabía que la Sala de Instrucción estudiaba si enviarlos o no a prisión, Name se despidió del Congreso con un discurso desde el atril del Senado. “No sé si mañana vuelva, pero mientras le digo a mi Senado que siento el orgullo fundamental de haber pertenecido 20 años al parlamento”, dijo ante los congresistas que asistieron al recinto. Por otra parte, la captura de Calle no fue tan expedita. Se conoció que mientras Name era conducido por las autoridades a las instalaciones de la Dijín, uniformados de la Policía y miembros del CTI llegaron a su apartamento en Bogotá para cumplir la orden de la Corte, pero él, aparentemente, no estaba. Se supo que se entregó horas después a las autoridades.

Su abogado, Billy Torres, emitió un comunicado a la opinión pública sobre la decisión en contra de su representado. Aunque manifestó que no comparten la determinación del alto tribunal de privar de la libertad al congresista Calle, respetarán y acatarán la decisión, pero que se mantendrán en que él es inocente. Por su parte, el abogado Jaime Lombana, defensor de Iván Name, le aseguró a este diario que estudiarán la decisión y se armarán de pruebas para probar la inocencia del político y buscar que recupere su libertad. Por ahora, ambos congresistas permanecerán bajo la custodia de las autoridades y se alistan para un nuevo round en la Corte, en donde han sido señalados por protagonistas del desfalco de la Ungrd, como el exdirectivo Sneyder Pinilla.

Según el propio exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Pinilla, en 2023 se repartieron $4.000 millones proveni​​entes de actos de corrupción dentro de esa entidad. Según su relato, él mismo entregó esos dineros: $3.000 millones para Iván Name y $1.000 millones para Andrés Calle. Lo que se conoció en la Corte es que las supuestas entregas del dinero se habrían realizado entre septiembre y octubre de ese año, luego de varias reuniones en las que también habrían participado Olmedo López, entonces director de la Ungrd; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, quien también se encuentra en prisión por este caso.

