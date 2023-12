Iván Velázquez dice que había acuerdo para que Ejército se retirara de El Plateado

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el marco de Expodefensa 2023 se pronunció sobre los rumores que existen alrededor del presunto acuerdo hecho entre el Estado Mayor Central (EMC) y el Ejército Foto: El Espectador - José Vargas

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el marco de Expodefensa 2023 se pronunció sobre los rumores que existen alrededor del presunto acuerdo hecho entre el Estado Mayor Central (EMC) y el Ejército para que estos últimos se retiraran de El Plateado (Cauca) una vez terminado el plan Democracia, el cual velaba por la protección de las elecciones regionales. Argumentó que el retiro de las fuerzas armadas se debía a que estas “no tiene vocación de permanencia en centros poblados”, como si lo tiene por ejemplo la Policía, con la cual comentó, se dio un reemplazo rápido. Se espera que la presencia de esta entidad se mantenga de forma permanente en el casco urbano.

Sin embargo, también reconoció que la estrategia que permitió la presencia del Ejército y su retiro posterior a la finalización del plan Democracia en El Plateado ya se había discutido previo a un acuerdo hecho el 29 de octubre. Acuerdo que menciona, pero no especifica de que se trata. Aprovechó para asegurar que el éxito de un cese al fuego dependerá del carácter multilateral que este tenga, así se beneficiaría realmente a la población. “Hemos insistido siempre que el cese al fuego tiene que ser en beneficio de las comunidades o no importa. Porque que el Ejército Nacional y las Fuerzas Militares estén en cese con el Estado Mayor Central no es lo fundamental” afirmó el ministro.

Según fuentes del Ejército, el 27 de octubre, dos días antes de las elecciones, se movilizaron hasta El Plateado aproximadamente 200 militares. Dentro de estos se encontraban 150 que pertenecían al Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas (BAFUR) y llegaron a apoyar a los uniformados que se encontraban en la zona. Sin embargo, el 1 de noviembre se retiraron del territorio luego de haber escoltado las elecciones. Por el control de esta zona existe una fuerte tensión entre el Estado Mayor Central (EMC) y el Ejército, puesto que el lugar ubicado en pleno Cañón del Micay concentra el 75% de los cultivos de coca del departamento del Cauca.

Sobre esta disputa y para preservar la seguridad durante las elecciones regionales de octubre de este año, presuntamente se habría firmado un documento que establecía un acuerdo entre ambas partes. En una declaración hecha por un miembro del grupo armado a medios de comunicación se habló sobre la existencia de este acuerdo, que habría sido firmado por ocho personas, entre las que estaban miembros de las delegaciones, altos funcionarios del gobierno y militares.

La situación de orden público en El Plateado de manera posterior a las elecciones se complicó cuando el 7 de noviembre el Mayor Andrés Mahecha, comandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas del Ejército (AFEAU), denunció públicamente a través de un video lo que él considera que fue el secuestro de él y su equipo. En medio de una misión de desminado en el municipio fueron rodeados por población civil que les impidió continuar con sus labores. Para el Ejército, la población habría sido instrumentalizada por la disidencia de las Farc, Estado Mayor Central (EMC).

Ese mismo día, tras estos hechos, la mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y la disidencia, Estado Mayor Central, que llevaba 20 días establecida, fue suspendida. Anunciando que desde el grupo armado ilegal iniciarían un proceso de consulta interna e invitando al Gobierno Nacional a hacer lo mismo.

