JEP acepta a exdirector de maestría de DD. HH. dentro de caso de falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del coronel (r) Jhon Jairo Narváez Vargas por su presunta responsabilidad en falsos positivos en Antioquia. El militar fue director el director de la maestría de Derechos Humanos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, desde octubre de 2022 hasta marzo de este año.

El coronel (r) fue aceptado en la JEP por dos casos de falsos positivos que ocurrieron en 2015 en Antioquia, de los que presuntamente tuvo conocimiento porque estaba al frente del desarrollo de las operaciones del Gaula en la zona.

El primer hecho ocurrió el 19 de abril del 2005, cuando miembros del Gaula asesinaron a Giovanni Andrés Vélez y Juan Sebastián Segura, y dejaron gravemente herido a Orlando Antonio Narváez, quien luego se convirtió en el testigo principal del caso. El Ejército en su momento aseguró que reaccionaron a un ataque que sufrieron, pero luego se comprobó que todo se trataba de una mentira.

“No tenían la calidad de combatientes o lo que es lo mismo no participaban directamente de las hostilidades militares, estaban desarmados, venían de la casa de un amigo donde estaban consumiendo alucinógenos (...) los miembros del GAULA sabían que se trataba de la ejecución de civiles que no opondrían resistencia y por tanto no amenazaban sus vidas; se ubicaron en un sitio oscuro y solitario que dificultara la protección de los civiles”, recuenta el expediente.

El segundo hecho ocurrió el 21 de febrero de 2005, cuando fueron asesinados Yeison Alexander Restrepo y Óscar Alejandro Henao en un parqueadero público del municipio de Caldas, Antioquia. “Los agentes del orden, mintieron, al afirmar, que la muerte de estos jóvenes se produjo en un enfrentamiento, jamás estos jóvenes atacaron la tropa, simple y llanamente fueron ejecutados en forma inmisericorde” dice el expediente.

Además de aceptar su sometimiento, la JEP le dio al coronel (r) 10 días para que entregue una propuesta de aportes a la verdad, así como sus medios de prueba y contribuciones materiales.

