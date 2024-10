JEP autoriza acto en el que el general (r) Torres Escalante devolverá medallas

General (r) William Torres Escalante, quien habría direccionado la organización criminal que reportaba civiles como guerrilleros en combate. Foto: Archivo Particular

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que acogerá la propuesta del general retirado, Henry William Torres Escalante, de devolver las medallas y condecoraciones que recibió cuando ejerció como comandante de la Brigada XVI entre 2005 y 2007, pues habrían sido colgadas en su uniforme por resultados operacionales en los que se presentaron ejecuciones extrajudiciales.

La Sala de Reconocimiento de la JEP abrió espacios de diálogo con víctimas en Casanare, en donde se discutió la posibilidad planteada por el exuniformado, a modo de un acto de justicia restaurativa. Según estableció el órgano de justicia transicional, la magistratura dispuso los medios necesarios para la participación de las víctimas en el evento simbólico, el cual todavía no tiene una fecha asignada.

“La Sala trasladó esta propuesta de devolución de medalla a las víctimas acreditadas, a sus representantes y al Ministerio Público, para que presentaran sus observaciones. Tres víctimas presentaron escritos con observaciones, así como dos fueron presentados por abogados de las víctimas”. La Procuraduría, por su parte, envió un escrito de observaciones sobre la propuesta.

Entre los reclamos de las víctimas, presentados en los escritos, resalta su preocupación en el sentido de que el acto simbólico de devolución de las condecoraciones no debería ser considerado como un hecho restaurativo, “mientras no esté acompañado de una aceptación plena de responsabilidad”. Además, las observaciones señalan que las medallas no deben ser entregadas a las víctimas, pues algunas lo consideran revictimizante y, por el contrario, señalan que lo correcto sería devolverlas a la comandancia del Ejército.

“Todas estas observaciones y manifestaciones de las víctimas serán cuidadosamente recogidas por la magistratura para propiciar un espacio que se ajuste a sus expectativas de restauración y a sus demandas de verdad”, añadió la Sala.

La situación del general (r) Henry William Torres Escalante

El acto simbólico se llevará a cabo en Casanare, ante familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se trata de 296 víctimas directas de 212 hechos en los que civiles fueron asesinados y presentados como falsas bajas en combate por miembros de unidades militares adscritas a la Brigada XVI, comandadas para entonces por Torres Escalante.

El general en retiro fue imputado en julio de 2022 como máximo responsable en el macrocaso 03, que investiga, precisamente, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Junto a él también fueron imputados otros 24 comparecientes. A la fecha, Torres Escalante es el oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad en estos crímenes, a través de una Audiencia de Reconocimiento que se llevó a cabo en septiembre de 2023, en Casanare.

Así mismo, Torres Escalante participó de los proyectos piloto del sistema restaurativo de la JEP, principalmente en un acto realizado en Sumapaz, denominado “Siembras de Vida”, en el que algunos comparecientes plantaron árboles para refirmar su compromiso con la paz y resignificar el territorio. Sin embargo, para algunas víctimas, estos actos no son suficientes y demandan mayores aportes a la verdad por parte del exuniformado.

