JEP canceló audiencia de aporte a la verdad de Enilce López, alias la “Gata”

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) canceló la audiencia única de verdad de Enilce López, alias la Gata que estaba prevista para desarrollarse este 30 y 31 de mayo de 2023. Desde finales de marzo de 2023, esta jurisdicción nacida del Acuerdo de Paz con las FARC citó a la condenada empresaria para que esclarezca su relación con grupos paramilitares, parapolíticos y su participación en crímenes relacionados con el conflicto armado. Los aportes de verdad que haga López deberán superar lo conocido por la justicia ordinaria, de lo contrario será rechazada su solicitud de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Lea: Procuraduría pidió a la JEP rechazar sometimiento de “La Gata”

La JEP informó que “la señora López Romero por medio de escrito de fecha 13 de abril de 2023 manifestó no asistir a la audiencia convocada y citada para los días 30 y 31 de mayo de la anualidad. 4. Visto lo anterior, y teniendo en cuenta que, para la audiencia referida se requiere de la asistencia presencial o virtual de la compareciente, se hace necesario cancelar la misma, enterando a quienes fueron citados para la audiencia los días 30 y 31 de mayo de 2023”.

(Lea también: El grupo ilegal que habrían liderado la “Gata” y Salvatore Mancuso)

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas habia ordenado que López, además de ampliar lo que conoce sobre su relacionamiento probado con paramilitares, deberá aclarar su participación como líder de una agrupación dedicada al lavado de activos para financiar a grupos de autodefensas y deberá dar información que permita conocer el entramado económico de estos grupos ilegales; adicionalmente, se le pedirá que dé nombres específicos de otras personas relacionadas con estas actividades y que no han sido procesadas por la justicia.

En su momento, en 2020, La Procuraduría le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que rechace de tajo la solicitud de sometimiento de Enilce López, conocida como La Gata. “En concepto enviado a la Sala Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público señaló que López Romero fue integrante orgánica de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-, y los miembros de ese grupo armado ilegal no son sujetos de la competencia de la JEP”, explicó la entidad en un comunicado.

Es decir que, para el Ministerio Público, La Gata fue integrante activa de grupos paramilitares, y no solo financiadora, por lo cual la JEP no podría juzgarla. López fue condenada por homicidio agravado y concierto para delinquir, pues, según explicó la Procuraduría, la justicia ordinaria concluyó que la mujer “había dirigido la estructura paramilitar del norte y el sur de Bolívar, y por lo tanto resulta evidente que su intervención no correspondió a la de una simple colaboradora de dicha organización”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.