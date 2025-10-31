JEP dice que verificará cumplimiento de sus sentencias con sistema propio

La respuesta de la JEP se da el mismo día en que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se decidiera no renovar el mandato de la Misión en el punto relacionado con el monitoreo de las sanciones propias Foto: Óscar Pérez

Este viernes 31 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguró que, a pesar de que la Misión de Verificación de la ONU no continuará apoyando la revisión del cumplimiento de sus sentencias, la observación seguirá en firme con su sistema propio.

“La JEP, mediante su propio sistema de monitoreo, continuará verificando el cumplimiento de las sentencias condenatorias impuestas a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad que aportaron verdad y reconocieron su responsabilidad”, aseguró esa jurisdicción en un comunicado de prensa.

La respuesta de la JEP se da el mismo día en que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se decidiera no renovar el mandato de la Misión en el punto relacionado con el monitoreo de las sanciones propias y el cumplimiento del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz.

En su respuesta, la JEP explicó que tiene su propio sistema para verificar que sus decisiones se cumplan. “La labor de monitoreo y verificación se mantiene mediante el Sistema de Monitoreo y Verificación de la Secretaría Ejecutiva y la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Además, las comunidades afectadas en el terreno y la Procuraduría General de la Nación podrán hacerle un seguimiento al cumplimiento de las sentencias. La JEP saluda que se haya renovado por un año más el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia”, aseguró la jurisdicción.

En su comunicado también reconocieron que esta decisión plantea ciertos desafíos, pero que “en la práctica, esta decisión no afecta el monitoreo y la verificación de las Sanciones Propias. Durante los últimos años, de la mano con la Misión, diseñamos un mecanismo riguroso que combina trabajo en terreno con tecnología avanzada para registrar información en tiempo real, mientras los comparecientes realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, desminado y otras acciones restaurativas fijadas en las sentencias”.

