JEP escuchará a víctimas de falsos positivos de la Brigada X en Cesar y La Guajira

En 2022, la JEP había estado en Valledupar en la audiencia de reconocimiento en la que una docena de militares aceptaron que asesinaron civiles bajo la modalidad de falsos positivos. Foto: Óscar Pérez

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vuelve en marzo a Cesar y La Guajira a escuchar a los familiares de personas asesinadas por militares bajo la modalidad de falsos positivos. En concreto, las observaciones que tengan sobre lo que han dicho más de 99 militares que pasaron por unidades militares de la Brigada X y están compareciendo en el caso 03, en el que la Sala de Reconocimiento de Verdad investiga esta práctica de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

Justamente en ese caso hay un subcaso que se concentra en lo sucedido en la Costa Caribe. A finales de 2022 la Sala de Reconocimiento cerró la primera fase de ese subcaso, centrado únicamente en los crímenes atribuidos a uniformados vinculados al Batallón La Popa entre 2002 y 2005. Ahora, los magistrados se concentran en los falsos positivos cuyos perpetradores estaban en otras unidades militares con jurisdicción en La Guajira y Cesar, como el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Cr. “Juan José Rondón” (GMRON), el Batallón Energético y Vial No. 2 (BAEV2), y la Fuerza de Reacción Divisionaria (FURED), por hechos cometidos entre 2004 y 2008.

A la fecha, la JEP ha determinado que durante ese periodo y en esa región hubo al menos 311 víctimas de falsos positivos. Por estos hechos, el despacho del magistrado Óscar Parra, quien lleva este caso, ha llamado a 99 militares a dar su versión. Sin embargo, “lo declarado por los comparecientes en las versiones voluntarias debe ser rigurosamente contrastado con todo el material probatorio que ha sido acopiado, recibiendo especial interés las observaciones que formulen las víctimas y sus representantes”, escribió el magistrado en el auto con el que llama a esta audiencia.

En ese orden, la JEP estará en Valledupar (Cesar) el 9 y 10 de marzo, y en San Juan del Cesar (La Guajira) el 23 y 24 del mismo mes. Las víctimas y sus abogados ya han recibido las versiones voluntarias con antelación, pero la Sala de Reconocimiento considera pertinente, “abrir un espacio judicial para escuchar a viva voz las observaciones que las víctimas consideren pertinente y necesario presentar respecto de las versiones voluntarias que se han puesto a su disposición”. Es decir, podrán referirse a la verdad que han aportado los militares.

No obstante, esa posibilidad no se cierra con estas audiencias. “La fijación de las fechas de estas audiencias no limita la posibilidad de que las víctimas y sus representantes presenten con posterioridad a esta diligencia las observaciones que estimen pertinentes, si llegaren a considerarlo estrictamente necesario”, aclara el auto con el que la Jurisdicción citó a las diligencias en Cesar y La Guajira.

Las audiencias de observaciones de víctimas son un paso previo para que la Sala de Reconocimiento entre a estudiar todas las pruebas del caso e impute a los máximos responsables de estas conductas en el Caribe, a través de un auto de determinación de hechos y conductas. Así ha ocurrido ya cuatro veces en el caso 03, en el que la JEP ha determinado que hubo por lo menos 6.402 víctimas de falsos positivos. Así las cosas, luego de la diligencia en unos meses podría conocerse el escrito de imputación por ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la Brigada X.

