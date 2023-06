JEP estudia solicitud para proteger hornos donde la AUC habrían desaparecido personas

Salvatore Mancuso, durante su segundo día de audiencia ante la JEP en Montería. Foto: Óscar Pérez

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló que está estudiando una solicitud que pretende proteger los hornos crematorios que fueron usados por los paramilitares para desaparecer personas durante los años noventa y principios de los 2000 en el departamento de Norte de Santander. Esta justicia nacida del Acuerdo de Paz señaló que este esa medida se tomaría a raíz de las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en mayo de 2023, en las que advirtió que allí podrían hallar restos de las víctimas del paramilitarismo de esta zona del país.

“La JEP inicia estudio de solicitud de medidas cautelares para proteger hornos crematorios de los paramilitares en donde se podrían hallar cuerpos de víctimas de desaparición forzada, según lo señalado por Salvatore Mancuso en Audiencia Única de Verdad ante la JEP. Luego de proferir diversas órdenes, la Sección de Ausencia de Reconocimiento estudiará las solicitudes para proteger un predio del corregimiento de Juan Frío, en Villa del Rosario, así como otro predio en el corregimiento de Banco de Arenas, Puerto Santander, Norte de Santander”, señaló la JEP a través de su cuenta de Twitter.

El pasado 7 de mayo, quien fuera el máximo jefe del Bloque Catatumbo y uno de los fundadores y líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reconoció su responsabilidad por una de las más aberrantes prácticas del conflicto colombiano: el uso de hornos de ladrillo que rudimentariamente fueron instalados por los paramilitares en Juan Frío, un pequeño corregimiento en Norte de Santander, para desaparecer a sus víctimas.

Mancuso, quien asistió de forma virtual a un acto público en el que dijo que sus abogados pedirán a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tome medidas cautelares para proteger el horno de Juan Frío. “Tuve vergüenza dolor y rabia por lo qué pasó en este lugar y de verlo en abandono, cuando debía ser camposanto. La Cancillería hizo una primera recuperación para el acto de hoy, pero no es suficiente. Con los abogados vamos a pedir medidas cautelares ante la JEP. Este debe ser un mausoleo, un lugar de memoria, recuerdo y homenaje a las víctimas”, dijo Mancuso.

“Cuenten conmigo para desentrañar las verdades, me pongo a disposición para esto. Durante más de 16 años he comparecido a. 2.500 audiencias en la justicia transicional, en la justicia de Estados Unidos, de Italia y de la justicia ordinaria en Colombia. Le he respondió al país, he estado en la cárcel, pero es un castigo que no reconoce la reparación con las comunidades de Juan Frío. La deuda sigue″, dijo Salvatore Mancuso durante sus audiencias de verdad única ante la JEP.

Y agregó: “He aprendido estos años, cuando me encuentro con las víctimas, que en el proceso de reparación y reconciliación hay que conocerse y reconocerse, mirarse a los ojos. Si me dieran la oportunidad quiero que conozcan no al hombre que tomó decisiones en el conflicto, sino el que tomó una decisión de vida indeclinable por la paz. Mi reconocimiento del daño causado proviene de escuchar a las víctimas”.

