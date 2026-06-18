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JEP imputa a cinco exjefes de las Farc por 243 crímenes contra indígenas y afro en el Caribe

Cinco exintegrantes del Bloque Caribe de la desmovilizada guerrilla fueron llamados por la justicia transcional a reconocer responsabilidad en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en contra de pueblos étnicos. Es la primera imputación de este tipo, para cerrar la herida abierta durante años en las comunidades indígenas y afrocolombianas.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
19 de junio de 2026 - 02:49 a. m.
Las víctimas hacen parte del pueblo negro afrocolombiano y de siete pueblos indígenas: kankuamo, wiwa, kogui, arhuaco, wayúu, ette ennaka y yukpa.
Las víctimas hacen parte del pueblo negro afrocolombiano y de siete pueblos indígenas: kankuamo, wiwa, kogui, arhuaco, wayúu, ette ennaka y yukpa.
Foto: JEP

Cinco exjefes del Bloque Caribe de la antigua guerrilla de las Farc fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como máximos responsables de al menos 243 crímenes cometidos en contra del pueblo negro afrocolombiano y de siete pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, en los departamentos de Cesar y Magdalena.

La decisión se conoció en la tarde del 18 de junio por parte de los magistrados Alejandro Ramellí Arteaga, presidente de la justicia transicional, y Óscar Parra Vera, integrante de...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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