JEP imputa a cinco exjefes de las Farc por 243 crímenes contra indígenas y afro en el Caribe

Las víctimas hacen parte del pueblo negro afrocolombiano y de siete pueblos indígenas: kankuamo, wiwa, kogui, arhuaco, wayúu, ette ennaka y yukpa. Foto: JEP

Cinco exjefes del Bloque Caribe de la antigua guerrilla de las Farc fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como máximos responsables de al menos 243 crímenes cometidos en contra del pueblo negro afrocolombiano y de siete pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, en los departamentos de Cesar y Magdalena.

La decisión se conoció en la tarde del 18 de junio por parte de los magistrados Alejandro Ramellí Arteaga, presidente de la justicia transicional, y Óscar Parra Vera, integrante de...