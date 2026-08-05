05 de agosto de 2026 - 12:23 a. m.
JEP imputó a 27 exintegrantes de las FARC por atentados, masacres y violencia sexual
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 27 exintegrantes de las antiguas FARC por su presunta responsabilidad en crímenes no amnistiables, como atentados y masacres, y hechos de violencia sexual y de género. Entre los imputados hay cuatro exmiembros del último Secretariado de la desmovilizada guerrilla, conocidos como Timochenko, Mauricio Jaramillo, Carlos Antonio Lozada y Joaquín Gómez.
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