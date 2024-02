JEP le reclamó al Gobierno por la seguridad de los firmantes: “Han sido incapaces”. Foto: JEP

Un fuerte llamado de atención le hizo este lunes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al Gobierno por los asesinatos de firmantes de paz que se siguen presentando en el país. El más fuerte de los llamados, que terminó en un enfrentamiento verbal entre ambos, lo hizo el magistrado Gustavo Salazar a la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloría Cuartas.

El llamado de atención lo hizo luego de escuchar las respuestas que dio la funcionaria sobre las medidas que la entidad ha adoptado para garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz. “Usted no respondió si ustedes se dedican a la implementación o solamente a revisar. Entonces yo sí quiero saber dentro de los cinco días siguientes, ya que la Unidad de implementación no implementa, nos diga con claridad las funciones”.

Ante esa orden del magistrado, la funcionaria del Gobierno reaccionó pidiendo respeto. “Yo creo que también merecemos respeto de las decisiones del presidente de la República. Con todo respeto creo que ustedes se están extralimitando en la función que tienen con nosotros”. Esto desató una fuerte respuesta del magistrado. “Esto no es un opinadero. Nosotros jamás hemos intentado intervenir en la potestad del presidente de la Repíublica. Nos limitamos a la situación de los firmantes de paz. Lo ideal es que esta audiencia no se esté realizando, pero se está haciendo porque tanto el Gobierno como este han sido incapaces de garantizar la vida de los firmantes. De resto, nosotros no tendríamos que estar en este trámite”.

Duro llamado de atención del magistrado de la @JEP_Colombia Gustavo Salazar a @GloriaCuartas directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Salazar le recuerda Cuartas que la audiencia de hoy en Pitalito se realizó porque el Gobierno de @petrogustavo ha sido incapaz… pic.twitter.com/AtQFk86T10 — Ricardo Ospina (@ricarospina) February 27, 2024

En horas de la mañana, la JEP alertó que 415 firmantes han sido asesinados en Colombia entre el 3 de febrero de 2017 y el 10 de febrero de 2024. “De estos crímenes, 97 han sido perpetrados en el sur del país. De ellos, 38 fueron reportados en Caquetá, 15 en Huila, 35 en Putumayo y 9 en Tolima. Es decir, 23% de los ataques contra exFarc han ocurrido en el sur del país”, señaló la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.

