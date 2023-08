JEP rechaza sometimiento de Edward Mattos, hermano del empresario Carlos Mattos

Édward Mattos pidió someterse a la JEP desde octubre de 2018. Foto: Archivo particular

Edward Mattos Barrero ganadero del Cesar y hermano del corrupto empresario Carlos Mattos no tendrá cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así lo confirmó la justicia especial, al considerar que no tenía competencia para decidir sobre algunos de sus casos, pero que además no hizo aportes significativos a la verdad. La decisión también rechaza el beneficio de libertad transitoria que había solicitado.

Lea además: El ganadero Edward Mattos está colaborando con la JEP, pero aún no lo aceptan

En su análisis, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP estudió las 20 investigaciones que la justicia ordinaria adelanta en contra de Edward Mattos y concluyó que 10 de esos procesos no tenían nada que ver con la competencia de la JEP. Sobre los restantes determinó que no superó el umbral de verdad exigido, porque, aunque, por ejemplo, aceptó haber sido colaborador del paramilitarismo, se contradijo en sus declaraciones.

“Para la subsala las manifestaciones hechas por el señor Mattos Barrero ante la JEP respecto de sus aportes a las AUC lucen lánguidas, contradictorias, genéricas e insuficientes si se contrastan con las declaraciones obtenidas en la justicia ordinaria que indican no solo que tuvo la iniciativa de promover el ingreso de esa organización armada al municipio de Agustín Codazzi (Cesar), sino que fue el determinador de más de una decena de homicidios de personas que señaló directamente”, dice la decisión de la JEP.

Lea: El inédito expediente que implica a los hermanos Carlos y Edward Mattos

Acto seguido, la JEP concluyó que los aportes de Edward Mattos Barrero son incompletos y no ayudan a esclarecer el contexto de lo ocurrido durante el conflicto armado en el país. “En consecuencia, la propuesta de verdad presentada no es apta ni admisible en esta Jurisdicción, pues no solo no develó eventos ni circunstancias novedosas que superaran lo establecido en la justicia ordinaria en relación con los hechos por los que fue acusado, sino que sus afirmaciones aparecen desvirtuadas por las pruebas que ha recaudado la Fiscalía General de la Nación”, concluye la JEP.

Edward Mattos ha sido señalado por la Fiscalía de ser financiador de los paramilitares en los años 90 y comienzos de los 2000. Además, es procesado por supuestamente ordenar dos asesinatos que fueron ejecutados por ese grupo criminal que era liderado por el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, hoy preso en la cárcel La Picota de Bogotá.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.