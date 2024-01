JEP rechaza sometimiento de José Julio Alfonso, hijo de Enilce “La Gata” López

Los relatos entregados por José Julio Alfonso López fueron catalogados como “generalizados y ambiguos” por la JEP. Foto: Cuenta de X de la JEP

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de sometimiento de José Julio Alfonso López, quien está procesado por su presunta relación con la organización delincuencial que dirigía su madre Enilce López, conocida como La Gata. La JEP argumentó que tomó esta decisión debido a que el implicado “no cumplía con el compromiso claro, concreto y programado conforme a los principios del Sistema Integral para la Paz”.

En contexto: JEP rechazó sometimiento de Enilce López, condenada por vínculos con paramilitares

La JEP el hijo de La Gata no entregó información clara y concreta sobre el modo y lugar por el cual fue acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ni sobre el blanqueo de capital, que habría estado vinculado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Así mismo, habría omitido “información sobre la intervención de funcionarios públicos de orden municipal, departamental y nacional y no hizo mención de la participación en los hechos con miembros de las autodenominadas AUC” explicó la Jurisdicción.

Sus relatos fueron catalogados como “generalizados y ambiguos” por la JEP, pues omitió el origen del capital de varias empresas en las que participó, además de las presuntas irregularidades que investiga la Fiscalía sobre la contabilidad de las compañías de la familia Alfonso López. Frente a su plan de reparación para las víctimas, la jurisdicción explicó que “en un escenario transicional no debe ser reducido a la simple acción de entregar sumas de dinero a cambio de beneficios penales”. Sin embargo, José Julio Alfonso prometió bienes que se encuentran incautados por la Fiscalía, bajo los cuales él no tiene disposición.

Le podría interesar: Las dudas sobre figura del facilitador de paz, que le retiraron a hijo de La Gata

Adicionalmente, el implicado trató de resaltar que era ajeno a las actividades económicas y políticas de la familia, puesto que él nunca fue candidato a un cargo de elección popular. La Jurisdicción precisó entonces que su relato no permitía nuevos aporte a la verdad, pues no se reconocía “voluntad” para hacerlos. En diciembre del año pasado, la JEP ya había rechazado a Enilce La Gata López por incumplir lo que le había ordenado la Sección de Apelación y no asistir a una Audiencia Única de Aporte de Verdad Plena, la cual era su última oportunidad para someterse a la Jurisdicción.

Alfonso López, según la Fiscalía, presentó un incremento injustificado de su patrimonio en la década del 2000. Por este motivo, en 2014, fue señalado por el ente investigador de ser parte de una red que presuntamente se encargó de lavar activos para las ya extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se cree que estas acciones se dieron principalmente para los grupos comandados por Salvatore Mancuso.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.