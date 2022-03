JEP rechazó amnistía a Mauricio Parra en el caso de homicidio de dueño de Surtifruver

Mauricio Parra, investigado por los presuntos homicidios de un abogado en Pitalito (Huila) y el socio mayoritario de la cadena Surtifruver. Además, fue señalado como posible testaferro de las antiguas Farc. Foto: Migración Colombia

La Sala de Amnistía o Indulto de la JEP rechazó la solicitud de amnistía del empresario de Mauricio Parra. La justicia especial señaló que no le compete estudiar dos casos en los que se le investiga por los delitos de homicidio agravado pues no tendrían que ver con el conflicto armado. El primer delito corresponde al homicidio de Alonso Orjuela Pardo, socio de Surtifruver, perpetrado en octubre de 2016. Al analizar este hecho, la JEP consideró que el crimen no fue cometido en relación con la pertenencia a las Farc de Parra y, por lo tanto, no tuvo que ver con el conflicto armado.

