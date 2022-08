JEP rechazó solicitud de sometimiento del exgobernador Hugo Aguilar

Aguilar fue uno de los miembros de la Policía que participaron en los operativos que terminaron con la muerte de Pablo Escobar.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de cerrarle la puerta al exgobernador de Santander Hugo Aguilar, quien fue condenado por sus nexos con los paramilitares. Para la Sala de Definición de Situación Jurídica el coronel (r) de la Policía no entregó información nueva sobre sus relaciones con ese grupo armado, por el que ya fue condenado penalmente.

De acuerdo con la Sala, “no se ve que el solicitante (Hugo Aguilar) pueda avanzar en una verdad que vaya más allá de lo probado en la justicia ordinaria en cuanto pretende controvertir los hechos que derivaron de la sentencia condenatoria por el delito de concierto para delinquir, sentencia que, dicho sea de paso, se encuentra ejecutoriada”. El antiguo miembro de la Policía fue condenado por la Corte Suprema a nueve años de prisión por sus nexos con el paramilitarismo.

Y agregó que: “en relación con respaldo que recibieron los grupos políticos por parte de los paramilitares y la omisión de la autoridades de policía en su accionar, no se podría afirmar que lo expresado tenga una base suficiente para esclarecer aspectos importantes del conflicto armado, pues tales manifestaciones apenas superan el umbral de lo que pueda conocer la sociedad como consecuencia de lo revelado por los medios de comunicación en su momento”.

Esta semana el exgobernador Aguilar fue noticia porque reconoció ante la Comisión de la Verdad varios hechos relacionados con su condena por paramilitarismo. El coronel retirado, conocido por su papel en la muerte del capo Pablo Escobar, se refirió a su relación con el Bloque Central Bolívar de las AUC y reconoció que, a través de presiones de los paramilitares a los electores, consiguió convertirse en gobernador del departamento de Santander en 2004.

En contexto: Desmovilizado aseguró que ‘paras’ apoyaron candidatura de Hugo Aguilar

El exgobernador afirmó que se había dejado influenciar por las prácticas de políticos tradicionales del departamento. “Cometí uno de los peores errores de mi vida como fue permitir que las Autodefensas Unidas de Colombia, a través del constreñimiento al elector, tuviera el apoyo para la elección como gobernador de Santander. Siendo un hombre de experiencia me dejé llevar por las malas prácticas de los políticos tradicionales y la avaricia del poder”.

Además de estas declaraciones, el exgobernador reconoció que durante su elección como gobernador, los paramilitares desplazaron a las personas que no habían apoyado su candidatura. “Reconozco que las personas que, a pesar del constreñimiento al elector, no votaron por el suscrito para la gobernación de Santander, fueron sacadas de sus regiones del departamento” declaró el condenado. Declaraciones que para la JEP ya eran conocidas y no aportaban nueva información.

Noticia en desarrollo...

