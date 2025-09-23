Los hallazgos de la JEP sobre 135 casos de falsos positivos en el Batallón La Popa

La Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP emitió su primera sentencia de tipo restaurativo contra 12 exmilitares del Batallón de Infantería La Popa, de Valledupar (Cesar), por ser máximos responsables de los asesinatos de 135 nocentes que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. El fallo detalla cómo funcionó la política de asociación criminal entre militares y paramilitares, que sembró el horror en Cesar y La Guajira, entre 2002 y 2005.