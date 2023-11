Jorge Enrique Pizano fue envenenado, insisten víctimas

Jorge Enrique Pizano, falleció el 11 de noviembre de 2018.

Con el argumento de que la Fiscalía no investigó lo suficiente y aún quedan muchas dudas sobre la muerte del excontroller de la Ruta del Sol II Jorge Enrique Pizano, quien falleció el 8 de noviembre de 2018, el abogado de la familia Pizano, Miguel Ángel del Río, pidió este viernes rechazar el archivo de la investigación que solicitó la Fiscalía por la muerte de Alejandro Pizano, su hijo, y quien murió tan solo tres días después que su padre.

La solicitud de archivo la hizo la Fiscalía el pasado 29 de septiembre. En ella, el fiscal Carlos Mauricio Escobar argumentó que la muerte de Alejandro se produjo por tomar agua de una botella saborizada mezclada con cianuro que se encontraba en el escritorio de su padre, la cual fue colocada por él mismo. “Ese lugar es muy restringido. Fue Jorge Enrique quien puso la botella sobre su escritorio”, dijo el fiscal.

El fiscal agregó que se pudo corroborar que la botella que tomó Alejandro era de su padre porque solo él consumía ese tipo de bebida en la casa y porque Jorge Enrique ya le había dicho a algunas personas que tenía intenciones de suicidarse. “Jorge preparó la bebida, pero lo que ocurrió es que a Jorge Enrique le sobrevino una muerte repentina y la botella quedó y de esa botella es que toma Alejandro”. Todo eso, según el fiscal, permite concluir que Jorge Enrique Pizano es la única persona que podría ser investigada, pero ya está muerto, por lo que le pidió al juez, que lleva la solicitud, archivar el caso.

Pero el abogado de la familia Pizano, Miguel Ángel del Río, no está de acuerdo con esta teoría, por lo que pidió al juez este viernes desestimar la solicitud. Según sus argumentos, la Fiscalía no investigó en profundidad el caso y aún quedan muchas dudas sobre la muerte del excontroller de la Ruta del Sol II. Esto quiere decir, según él abogado, que por ejemplo, aún no se puede descartar que Jorge Enrique Pizano no falleció de forma natural, como se ha dicho, sino que fue envenenado y esa botella fue tomada por Alejando. “No tiene lógica que Jorge Pizano haya preparado todo para un suicidio y que justo minutos antes le haya dado un infarto. A Pizano lo mataron”, dijo su abogado

En este sentido, el abogado agregó que la Fiscalía tampoco investigó los problemas de seguridad que tenía el excontroller de la Ruta del Sol II. “¿La Fiscalía en alguna ocasión ha investigado los procesos penales en donde Jorge Enrique Pizano dio declaraciones, denunció a terceros, fue contactado por hombres de protección, denunció a más de 10 personas en 2017, donde está esa investigación, que podría configurar un posible ataque en contra de su integridad?”, dijo el abogado.

