Publicidad

Home

Judicial

Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, presenta su renuncia a la cartera

La renuncia del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se da luego de que, en la tarde de este lunes, el presidente Gustavo Petro pidiera su salida. El hecho fue confirmado por el mismo jefe de cartera a través de la red social X.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
07 de julio de 2026 - 12:02 a. m.
La renuncia se da luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera la salida del ministro en la tarde de este 6 de julio.
La renuncia se da luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera la salida del ministro en la tarde de este 6 de julio.
Foto: Ministerio de Justicia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, acaba de presentar su renuncia. Así lo confirmó a través de un trino en el que señaló: “He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor Presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al pais desde el ministerio”.

El jefe de cartera también señaló a través de X: “Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente”. La renuncia se da luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera la salida del ministro en la tarde de este 6 de julio.

Contexto: La falta de manejo jurídico de la paz total afectó las negociaciones: minjusticia

La orden del presidente llegó horas despúes de que el jefe de cartera de Justicia criticara las conversaciones con las disidencias de las Farc, en el marco de la política de Paz Total. El funcionario aseguró que, para él, uno de los principales errores de la estrategia del presidente fue haber iniciado negociaciones con distintos grupos armados sin contar con un marco jurídico suficiente que respaldara esos procesos.

“Yo sí considero que fue muy problemático que, si bien había la Ley de Paz Total, la falta de un marco jurídico afectó las negociaciones”, afirmó. También mencionó que que esa debilidad fue una advertencia que él mismo hizo sobre discusiones internas de esa política.

Le puede interesar: Las sentencias de la JEP quedaron listas, ahora enfrentan el reto de su financiación

Según el ministro, esa dificultad fue evidente durante las conversaciones que sostuvo el Gobierno con diferentes organizaciones armadas. “Siempre manifesté, incluso en las distintas mesas de negociación”, dijo, al insistir en que esa preocupación fue planteada desde el interior del propio Gobierno mientras avanzaban los acercamientos con los grupos ilegales.

Asimismo, el minuestro manifestó que fue un error reconocer políticamente a las disidencias de las Farc: “Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política”, afirmó. En su concepto, esa determinación “generó muchísimos problemas” y, además, desconoció el Acuerdo de Paz de 2016.

Más noticias judiciales: Ordenan extinción de dominio a inmueble de René Higuita relacionado con el narcotráfico

Sin embargo, el ministro evitó concluir que la Paz Total hubiera fracasado como política pública. “Habría que mirar caso por caso”, respondió al ser consultado sobre el balance de la estrategia. Como ejemplo mencionó el proceso con el Eln. “Con el Eln se tuvieron negociaciones por más de dos años (...) el Gobierno muy rápidamente entendió que allí no había voluntad de paz y habría que evaluar qué pasó allí”, señaló.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Jorge Iván Cuervo

Ministro de Justicia

Gustavo Petro

Jorge Iván Cuervo renuncia

Gobierno Gustavo Petro

Ministro Iván Cuervo

 

Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 22 minutos
El doctor Cuervo era un opositor al gobierno. Uno siendo ministro no puede ser comidilla de los medios
Francisco(28018)Hace 39 minutos
Petro cuando inició el gobierno tuvo más de la mitad de ministros de derecha (cero posibilidades de que el gobierno electo tenga al menos uno). Este año le dio la oportunidad a un progresista crítico del actual gobierno, pero claramente desde su cuenta de X y el tiempo que estuvo en el ministerio fue un opositor más del gobierno. No debió haber aceptado ser ministro.
Olegario (51538)Hace 1 hora
Ahí está retratada de cuerpo entero la megalomanía, la intolerancia, el egocentrismo, la falta de madurez y de talante de estadista del señor GPU. La cagó apenas de entrada y tenía que cagarla de salida. Si la izquierda democrática quiere recoger sus banderas y ser opción en 2030 le urge “despetrificarse”. Ese individuo es un lastre.
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 20 minutos
    Usted es demasiado básico. Use el cerebro y deje el odio
fredy quintero(80823)Hace 1 hora
Al magnanimo no le gusta que le contradigan... el ministro ha planteado 3 verdades de la politica de justicia.... que el todopoderoso....no le gusta que su ministro exponga sus verdades juridicas y las mentiras y torcidos de este gobierno.......ya casi se van..................
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.