Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, presenta su renuncia a la cartera

La renuncia se da luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera la salida del ministro en la tarde de este 6 de julio. Foto: Ministerio de Justicia

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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, acaba de presentar su renuncia. Así lo confirmó a través de un trino en el que señaló: “He presentado mi renuncia al cargo de ministro de Justicia y del Derecho. Al señor Presidente, mi gratitud por haberme permitido servirle al pais desde el ministerio”.

El jefe de cartera también señaló a través de X: “Me voy feliz de haber podido trabajar por una sociedad más justa e incluyente”. La renuncia se da luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera la salida del ministro en la tarde de este 6 de julio.

Contexto: La falta de manejo jurídico de la paz total afectó las negociaciones: minjusticia

La orden del presidente llegó horas despúes de que el jefe de cartera de Justicia criticara las conversaciones con las disidencias de las Farc, en el marco de la política de Paz Total. El funcionario aseguró que, para él, uno de los principales errores de la estrategia del presidente fue haber iniciado negociaciones con distintos grupos armados sin contar con un marco jurídico suficiente que respaldara esos procesos.

“Yo sí considero que fue muy problemático que, si bien había la Ley de Paz Total, la falta de un marco jurídico afectó las negociaciones”, afirmó. También mencionó que que esa debilidad fue una advertencia que él mismo hizo sobre discusiones internas de esa política.

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Según el ministro, esa dificultad fue evidente durante las conversaciones que sostuvo el Gobierno con diferentes organizaciones armadas. “Siempre manifesté, incluso en las distintas mesas de negociación”, dijo, al insistir en que esa preocupación fue planteada desde el interior del propio Gobierno mientras avanzaban los acercamientos con los grupos ilegales.

Asimismo, el minuestro manifestó que fue un error reconocer políticamente a las disidencias de las Farc: “Yo creo que no fue correcto darle estatus de negociación política”, afirmó. En su concepto, esa determinación “generó muchísimos problemas” y, además, desconoció el Acuerdo de Paz de 2016.

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Sin embargo, el ministro evitó concluir que la Paz Total hubiera fracasado como política pública. “Habría que mirar caso por caso”, respondió al ser consultado sobre el balance de la estrategia. Como ejemplo mencionó el proceso con el Eln. “Con el Eln se tuvieron negociaciones por más de dos años (...) el Gobierno muy rápidamente entendió que allí no había voluntad de paz y habría que evaluar qué pasó allí”, señaló.

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