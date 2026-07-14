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Jorge Iván Cuervo: “Por mis declaraciones sobre paz total se me agotó el espacio político”

En entrevista con El Espectador, el exministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, entregó detalles sobre la inesperada renuncia que le pidió el presidente Gustavo Petro justo horas después de que criticara su política de paz total. Tras su salida, Cuervo también habló sobre la lealtad y la narrativa que busca mantener el gobierno Petro hasta el último día en el poder.

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Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
14 de julio de 2026 - 11:29 p. m.
El abogado y profesor Jorge Iván Cuervo se estrena en el gobierno de Gustavo Petro como nuevo ministro de Justicia.
El abogado y profesor Jorge Iván Cuervo se estrena en el gobierno de Gustavo Petro como nuevo ministro de Justicia.
Foto: Ministerio de Justicia

Al exministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, le hubiera gustado salir en la foto del 7 de agosto junto al presidente Gustavo Petro y el resto de su gabinete ministerial. Dice que esa es la única “pequeña frustración” que le quedó tras su inesperada salida de esa cartera, justo después de criticar la paz total y que el mandatario le pidiera su carta de renuncia.

Cuervo alcanzó a estar en ese ministerio solo cinco meses y durante ese tiempo, en varias oportunidades, señaló los vacíos de esa política, como negociar sin un marco jurídico claro....

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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AR181(8z0an)Hace 26 minutos
El problema fue haber trabajado para un delincuente como Petro. Gran culpa tiene el señor Jorge Iván Cuervo que se pone a trabajar con un delincuente criminal como Petro. A pesar de todas las pruebas que demuestran que Petro además de guerrillero, es un inepto, corrupto, mitómano, misógino, resentido, charlatán, embaucador, drogadicto, racista, gamín, etc... y Jorge Iván se pone a trabajar con semejante joyita que es Petro.. pfff, ahí tiene, que esperaba, si echó más de 60 ministros en 4 años
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