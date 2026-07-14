Jorge Iván Cuervo: “Por mis declaraciones sobre paz total se me agotó el espacio político”

El abogado y profesor Jorge Iván Cuervo se estrena en el gobierno de Gustavo Petro como nuevo ministro de Justicia. Foto: Ministerio de Justicia

Al exministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, le hubiera gustado salir en la foto del 7 de agosto junto al presidente Gustavo Petro y el resto de su gabinete ministerial. Dice que esa es la única “pequeña frustración” que le quedó tras su inesperada salida de esa cartera, justo después de criticar la paz total y que el mandatario le pidiera su carta de renuncia.

Cuervo alcanzó a estar en ese ministerio solo cinco meses y durante ese tiempo, en varias oportunidades, señaló los vacíos de esa política, como negociar sin un marco jurídico claro....