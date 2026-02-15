José Raquel Mercado, el líder secuestrado y ejecutado por el M1-9 que no tuvo defensa

José Raquel Mercado, el líder sindical secuestrado y ejecutado por el M1-9 hace 50 años. Fue el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). Foto: El Espectador

“Lo de José Raquel Mercado Martínez fue una barbaridad y esa barbaridad influyó de ahí en adelante”. La frase es de Clara López, hoy senadora del Pacto Histórico y, en 1976, secretaria económica del presidente Alfonso López Michelsen. Estaba en la Casa de Nariño cuando el Gobierno buscaba contrarreloj al presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), secuestrado por el M-19.

El crimen, ocurrido hace 50 años, no solo estremeció a la administración liberal, sino que instaló en la agenda pública los alcances de una guerrilla...