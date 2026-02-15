Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

José Raquel Mercado, el líder secuestrado y ejecutado por el M1-9 que no tuvo defensa

El secuestro y asesinato del dirigente sindical hace 50 años marcó un antes y un después en la historia de la guerrilla, que aplicó la pena de muerte a su propio rehén en total estado de desprotección y sin opción de ninguna defensa. Aunque el M-19 aceptó que se trató de un error, el grupo armado fue indultado y nunca aclaró quiénes participaron en esta ejecución ilegal.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
15 de febrero de 2026 - 02:58 p. m.
José Raquel Mercado, el líder sindical secuestrado y ejecutado por el M1-9 hace 50 años. Fue el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
José Raquel Mercado, el líder sindical secuestrado y ejecutado por el M1-9 hace 50 años. Fue el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
Foto: El Espectador

“Lo de José Raquel Mercado Martínez fue una barbaridad y esa barbaridad influyó de ahí en adelante”. La frase es de Clara López, hoy senadora del Pacto Histórico y, en 1976, secretaria económica del presidente Alfonso López Michelsen. Estaba en la Casa de Nariño cuando el Gobierno buscaba contrarreloj al presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), secuestrado por el M-19.

El crimen, ocurrido hace 50 años, no solo estremeció a la administración liberal, sino que instaló en la agenda pública los alcances de una guerrilla...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

M-19

Secuestro

Guerrilla

José Raquel Mercado

Grupos armados

Asesinatos

Sindicatos

Violencia Colombia

PremiumEE

 

Jorge Rojas(38944)Hace 2 minutos
Indudablemente que se debe condenar cualquier tipo de crimen político. Ya los autores de la tragedia griega lo señalaron: la sangre siempre genera más sangre. Pero no se debe dejar de lado que el juicio político tenía sentido porque la corrupción de muchos líderes sindicales han manchado la justeza del movimiento. En el caso de José Raquel Mercado se decía que era el mércado que se vendía más caro en Colombia.
Guillermo(n5sqs)Hace 4 minutos
Levantar las banderas del M-19 a estas alturas del paseo, es como si Putin blandiera las banderas de Lenín o Marx. Anacroniso puro y duro.
ART RT(16144)Hace 27 minutos
Caos, corrupción, mentira, muerte….Para cuando Petro va a pedir perdón o solo se condena el asesinato cuando es de unos, pero no de otros?
Carlos Ramírez Escobar(03142)Hace 1 hora
Otra desinteresada y neutral nota histórica de El Espectador....Su política editorial oscila sin consistencia entre el centrismo dogmático de Cano y las posturas de derecha de la Familia Santodomingo.
  • Felipe Cox(18091)Hace 29 minutos
    Es pertinente que se muestre el rostro completo del M-19 ahora que un presidente levanta sus banderas. Nos permite ver con más claridad las contradicciones ideológicas existentes y desromantizar esa imagen de grupo guerrillero cuasi burgués de elevados ideales. A mi me basta con la toma del Palacio de Justicia para desmontar toda idea de benevolencia que guardaba con respecto a ese grupo guerrillero.
  • Felipe Cox(18091)Hace 29 minutos
    Es pertinente que se muestre el rostro completo del M-19 ahora que un presidente levanta sus banderas. Nos permite ver con más claridad las contradicciones ideológicas existentes y desromantizar esa imagen de grupo guerrillero cuasi burgués de elevados ideales. A mi me basta con la toma del Palacio de Justicia para desmontar toda idea de benevolencia que guardaba con respecto a ese grupo guerrillero.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.