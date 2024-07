Juez otorga libertad a Mancuso, mientras la Corte Constitucional estudia su caso

Salvatore Mancuso en audiencia. Foto: Óscar Pérez

Tan solo un día después de que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negara la libertad transitoria, condicionada y anticipada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, solicitada por su defensa, este viernes 5 de julio se abrió un nuevo capítulo respecto a su salida de prisión. Un juzgado de ejecución de penas para las salas de Justicia y Paz ratificó la libertad del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y podría, según sus abogados, salir de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde se encuentra recluido.

La decisión de la jueza Luz Marina Zamora Buitrago se fundamenta en que al exjefe paramilitar se le juntaron todas las sentencias que contenían medida de aseguramiento en su contra, la mayoría en la justicia ordinaria. No obstante, la libertad de Salvatore Mancuso todavía está en el limbo, pues la Corte Constitucional estudia un choque de competencias entre la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y la JEP. Por un lado, la primera le ha otorgado la libertad a Mancuso, acogiendo los argumentos de su defensa, ya que, dicen, habría cumplido su condena durante el tiempo que estuvo preso en Estados Unidos. Y, además, señalan que su salida de la cárcel también debe obedecer a la gestoría de paz que le designó el presidente Gustavo Petro, una vez el exparamilitar pisó suelo colombiano.

Por otra parte, la JEP ha pedido la competencia en todos los procesos en contra del exjefe de las AUC. Esto, luego de aceptarlo como “bisagra” o punto de conexión entre los aparatos paramilitares y la fuerza pública. De acuerdo con la Jurisdicción, la misma comparecencia de Mancuso a la JEP está en evaluación por parte de la Corte Constitucional y, por ende, la resolución de la situación jurídica del exjefe paramilitar, incluida su libertad, debe ser decidida por la alta corte.

“Así mismo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas argumentó que la solicitud de libertad de Mancuso como gestor de paz fue negada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla; dicha decisión fue apelada, no habiendo sido resuelto el recurso por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en atención al conflicto de competencias que se surte en la Corte Constitucional. Por esta razón, la JEP también niega la libertad de Mancuso como gestor de paz”, explicó la JEP en un comunicado el pasado jueves 4 de julio.

La ratificación del juzgado de ejecución de penas se remite a la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, el pasado 4 de marzo, cuando se le concedió la libertad y, con el paso de los meses, siguió asumiendo competencia sobre el caso Mancuso. Así, el 9 de mayo, la Sala decidió levantar 57 órdenes de captura contra el exjefe paramilitar. En específico, se sustituyeron las medidas por otras no privativas de la libertad. Más adelante, el 21 de mayo, la misma Sala del tribunal capitalino suspendió los efectos de cuatro sentencias condenatorias contra Salvatore Mancuso, basándose en los aportes a la justicia que, de nuevo, le reconocen a Mancuso.

¿Mancuso puede quedar libre?

Los procesos por los que se le concedió la libertad a Mancuso se encontraban en el juzgado segundo de ejecución de penas y medidas de seguridad de Villavicencio, Meta, aseguró la jueza Luz Marina Zamora Buitrago. “Yo recibo el proceso con la boleta de detención, estoy ordenando la cancelación en la determinación que adopté sobre ese proceso, además le estoy diciendo a la cárcel que con ocasión de ese proceso usted (Mancuso), ya no es requerido, por lo tanto, puede entrar a gozar la libertad, a menos que sea requerido por otra autoridad judicial, que no lo sé, en cuyo caso deberá ser dejado a disposición de la misma”, expresó la togada.

En pocas palabras, la decisión se aplica únicamente para siete procesos acumulados ante las salas de Justicia y Paz, pero hay otros que la defensa no allegó, dice el acta de la audiencia conocida por El Espectador, y por los que, por tanto, ella no puede decidir. No obstante, para el abogado de Mancuso, Nelson Menjura, resulta claro que la decisión del juzgado, “fue cancelar las órdenes de captura que tenía Salvatore Mancuso por la justicia ordinaria en los procesos de Villavicencio y otros de Cúcuta, con lo cual se le da acceso inmediato a la libertad”.

Ahora, la sección jurídica deberá verificar que el exjefe paramilitar no sea requerido por otras instancias judiciales, un asunto que está en entredicho, pues sus múltiples procesos con la justicia están divididos en varios juzgados, tribunales y en la misma JEP. Mientras tanto, la Corte Constitucional estudia el conflicto de competencias para definir la institución de justicia competente para definir la libertad de Salvatore Mancuso.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.