Juez que denunció masacre de Mapiripán alerta retrasos en su proceso de restitución

Para el próximo 3 de marzo, en Acacías (Meta), quedó reprogramada la entrega de tres lotes que le fueron restituidos al exjuez de Mapiripán, Leonardo Cortés Novoa, el funcionario judicial que vive hace 23 años en el exilio luego de haber denunciado la masacre paramilitar que arrasó con ese municipio en julio de 1997. Hace casi un año, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó devolverle esos predios y una casa en Villavicencio que abandonó tras la persecución que le montaron los hermanos Castaño en ese momento para acabar con su vida. En diciembre de ese trágico año, Cortés Novoa tuvo que exiliarse y no ha vuelto al país desde entonces. (Vea: Fiscalía declara la masacre de Mapiripán como crimen de lesa humanidad) El Espectador se contactó con él y señaló que este proceso ha tenido injustificadamente retrasos en el último año. Por ejemplo, hace seis meses pidió que la entrega de los bienes fuera hecha con presencia de su abogada (vía Skype o Whatsapp) Mireya Beltrán. Sin embargo, dicen que no se explican cómo este "simple" procedimiento cueste tanto tiempo en llevarse a cabo. El 19 de febrero pasado estaba previsto que el procedimiento se llevara a cabo, sin embargo, la jueza del caso señaló que no tenía ni el tiempo ni las herramientas digitales para garantizar la presencia de Beltrán como representante del exjuez Cortés Novoa. Sobre este aplazamiento la jueza Claudia Sánchez señaló que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio le informó que no cuentan con presupuesto destinado a los viáticos de los servidores judiciales, "situación que afecta el buen desarrollo de la dinámica del despacho, dado están programadas varias audiencias fuera del área del municipio de Villavicencio (donde funciona ese juzgado), además de la presente ordenadas por el superior jerárquico de este despacho judicial, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y otras de los procesos bajo mi conocimiento". Vea: Exjuez de Mapiripán que denunció masacre en 1997 recuperó tierras usurpadas