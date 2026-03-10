Publicidad

Juez restringe acceso a audiencia contra excandidato señalado de nexos con “Papá Pitufo”

Camilo Gómez Castro, excandidato al Senado por el Partido de la U, fue capturado en pleno día de las elecciones en Bogotá. El hombre, que también fue funcionario de la alcaldía de Gustavo Petro, es señalado como uno de los presuntos “articuladores” de la red criminal de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. Pese a la relevancia del caso, el juez que presidió la audiencia de imputación de cargos decidió reservar la diligencia sin argumentos claros.

Gustavo Montes Arias
10 de marzo de 2026 - 12:11 p. m.
Freddy Camilo Gómez Castro (izquierda), excandidato al Senado por el Partido de la U, y Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo" o el zar del contrabando.
Foto: El Espectador

En la tarde del 9 de marzo, ante el juez 81 de control de garantías de Bogotá, se desarrolló la audiencia de imputación contra Freddy Camilo Gómez Castro, excandidato al Senado por el Partido de la U y capturado el 8 de marzo en Bogotá por su presunta relación con el entramado de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como alias “Papá Pitufo”. Pese a la importancia del expediente, el juez del caso restringió el acceso a la diligencia sin razones claras.

Además de Gómez Castro, quien también fue funcionario de la alcaldía de Gustavo...

