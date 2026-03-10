Juez restringe acceso a audiencia contra excandidato señalado de nexos con “Papá Pitufo”

Freddy Camilo Gómez Castro (izquierda), excandidato al Senado por el Partido de la U, y Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo" o el zar del contrabando. Foto: El Espectador

En la tarde del 9 de marzo, ante el juez 81 de control de garantías de Bogotá, se desarrolló la audiencia de imputación contra Freddy Camilo Gómez Castro, excandidato al Senado por el Partido de la U y capturado el 8 de marzo en Bogotá por su presunta relación con el entramado de contrabando de Diego Marín Buitrago, conocido como alias “Papá Pitufo”. Pese a la importancia del expediente, el juez del caso restringió el acceso a la diligencia sin razones claras.

Además de Gómez Castro, quien también fue funcionario de la alcaldía de Gustavo...