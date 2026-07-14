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Jueza anuló la imputación contra el exalcalde Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas

La decisión, tomada por la jueza 22 penal del circuito de Medellín, se dio dentro del proceso que investiga presuntas irregularidades relacionadas con el predio Aguas Vivas, un lote de más de 145.000 metros cuadrados ubicado en Medellín (Antioquia). Esto es lo que se sabe.

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Redacción Judicial
14 de julio de 2026 - 09:08 p. m.
El exalcalde de Medellín y actual superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, había sido imputado por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros.
El exalcalde de Medellín y actual superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, había sido imputado por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros.
Foto: El Espectador - José Vargas
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En la tarde de este 14 de julio, la jueza 22 penal de Medellín anuló la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín y actual superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros. La decisión se tomó dentro del proceso que investiga presuntas irregularidades relacionadas con el predio Aguas Vivas, un lote de más de 145.000 metros cuadrados.

La decisión también decreta la nulidad de la imputación de cargos contra otros 12 exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, quienes también están vinculados a la investigación por el caso Aguas Vivas. Según detalló la jueza, la Fiscalía no logró evidenciar en ese acto de comunicación una “relación clara y sucinta” entre los hechos investigados.

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Por Redacción Judicial

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