Por segunda vez ordenan la libertad inmediata de Enilce López alias la “Gata”

Durante las últimas dos semanas, la defensa de la exempresaria del chance, Enilce López, ha pedido su libertad en dos ocasiones. Este martes se conoció que una Jueza de Ejecución de Penas de Barranquilla le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que suspenda la pena de alias la Gata y retire el custodio que hacía presencia en su lugar de residencia. Desde el pasado 28 de febrero, el mismo juzgado le concedió la suspensión de la pena por el deterioro de su salud, sin embargo, otra decisión judicial impidió que López volviera a estar libre porque tenía otra orden de detención por un homicidio aún no resuelto.

Enilce López se encuentra en casa por cárcel por su supuesto grave estado de salud. Cuando el Inpec tramitaba la boleta de libertad la semana pasada se encontró con que había otro lío que la involucraba y no estaba resuelto. Se trata del asesinato de Nunilia Ester Collazos Díaz, ocurrido en 2001 en Magangué (Bolívar). Durante esa época, la exempresaria del chance tenía control territorial en ese pueblo y, al parecer, junto a dos hombres más orquestó el homicidio de Collazos Díaz, a quien había vinculado con una supuesta venta de alucinógenos en el municipio.

Desde 2014, un fiscal de derechos humanos le impuso medida de aseguramiento a López y a los otros dos implicados en el asesinato de Collazos Díaz. A ese proceso, a Enilce López se le suma la condena que actualmente cumple por el homicidio del vigilante Amaury Ochoa. Purga 37 años. En su momento, Luis Fernando Caro Solano, alias Magencio, declaró que la Gata le dio una fotografía del celador Ochoa Torres con la orden de asesinarlo porque, supuestamente, era integrante de las Farc. Los delitos que se imputaron en ese entonces fueron homicidio y, más tarde, concierto para delinquir.

Desde el 12 de octubre de 2018, los procesos en contra de la Gata fueron remitidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el juzgado de Barranquilla. La gestión fue realizada con el fin de que esa jurisdicción acepte el sometimiento voluntario de López, pero no hasta el momento no ha tenido respuesta. Por lo tanto, el proceso por el homicidio de Nunilia Ester está suspendido. Por ahora, la jueza reiteró que, si el Inpec no realiza las gestiones pertinentes, compulsará copias disciplinarias y penales para investigar a los funcionarios encargados de liberar a la Gata.

