Jueza Vivian Polanía, famosa por videos en redes sociales, fue encontrada muerta en Cúcuta

La jueza penal Vivian Polanía fue encontrada muerta este miércoles 17 de diciembre en su apartamento en Cúcuta (Norte de Santander). El cuerpo, según las primeras versiones, estaba junto a su bebé recién nacido. Se investiga si se habría tratado de un suicidio, pues, aparentemente, no había signos de violencia.

Según conoció este diario, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) dispuso de un equipo de defensoría de familia que se desplaza hacia el lugar donde está siendo atendido el hijo de la fallecida jueza.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Libardo Fabio Ojeda Eraso, los uniformados fueron informados del hecho en la tarde de este miércoles. Al lugar se trasladó la unidad de criminalística y personal de la Fiscalía para inspeccionar el cadáver y recoger pruebas en el apartamento de la jueza.

De acuerdo con lo dicho por el comandante de la Policía, el bebé “fue remitido a un centro asistencial de la ciudad y su estado de salud es estable”. Asimismo, Ojeda señaló que la jueza “se comunicó sobre las ocho de la noche (del martes) con su hombre de protección. La llama y es la última comunicación que él tiene. Hoy todo el día se había intentado comunicar con la jueza, ella no le responde, por lo que llama a la madre de ella y a la Policía”.

Al entrar al apartamento de la jueza, dice el uniformado, su cuerpo fue encontrado “en su habitación junto al bebé”.

La jueza Polanía era abogada de la Universidad Católica, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, magíster en Derecho con Énfasis en Derechos Humanos y estuvo en la rama judicial más de 15 años.

El primer escándalo que llevó a Polanía al ojo público fue en 2022, cuando en su despacho se realizaba una audiencia contra uno de los señalados autores de instalar un carrobomba en la Brigada XXX del Ejército, en junio de 2021, en la capital de Norte de Santander. Como la audiencia se realizaba de manera virtual, Polanía mantuvo su cámara apagada durante buena parte de ella. Hasta que en un momento, se encendió y se pudo ver que la funcionaria judicial estaba acostada en su cama, en ropa interior, fumando.

Por ese hecho, en noviembre de 2022 la jueza fue suspendida y retirada de su cargo hasta febrero de 2023. De hecho, fue la misma Comisión Nacional de Disciplina Judicial la que tumbó la decisión de la Comisión Seccional de Norte de Santander de suspenderla, bajo el argumento de que Polanía podría reincidir en la conducta.

Ese mismo año, en septiembre, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial volvió a poner su lupa sobre ella por aparecer en un video que se habría grabado en las instalaciones del Palacio de Justicia, Francisco de Paula Santander de Cúcuta. Allí, se veía a la jueza y a otros funcionarios judiciales celebrar amor y amistad con un show erótico.

