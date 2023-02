Jueza Vivian Polanía puede volver a su cargo: Comisión de Disciplina

Vivian Polanía Foto: Instagram

La jueza Vivian Polanía, que apareció en una audiencia a finales de 2022 en ropa interior y fumando, volverá a su cargo. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tumbó la decisión de la Comisión Seccional de Norte de Santander de suspenderla, que había tomado en noviembre pasado bajo el argumento de que Polanía podría reincidir en la conducta. Sin embargo, en segunda instancia, el magistrado del caso concluyó que nunca se aportaron pruebas al proceso de ese riesgo.

La decisión que le permite a Vivian Polanía al cargo dice: “No es clara la motivación sobre la cual se edificó, es decir, que de los tres requisitos formales que establece la norma, no se acredita de forma concreta cómo la disciplinable podría interferir en el trámite de la investigación o pueda continuar con la reiteración de la conducta objeto de investigación, ya que no se hizo alusión a pruebas antecedentes o elementos de juicio que así lo permitieran entender”.

Vivian Polanía es la jueza primera de garantías de Cúcuta y, en noviembre de 2022, en su despacho se realizaba una audiencia contra uno de los señalados autores de instalar un carrobomba en la Brigada XXX del Ejército, en junio de 2021, en la capital de Norte de Santander. Como la mayoría de las diligencias judiciales ahora, la audiencia se realizaba de manera virtual y Polanía mantuvo su cámara apagada durante buena parte de ella. Hasta que en un momento, se encendió y se pudo ver que la funcionaria judicial estaba acostada en su cama, en ropa interior, fumando.

El procurador del caso, entonces, interpuso una queja en contra de Polanía, por considerar que con su actitud había irrespetado la dignidad de la justicia. “La señora juez por lo menos incurrió en cumplimiento al deber de tratar con respeto a las partes e intervinientes del proceso y las disposiciones que sobre el uso de la toga adoptadas por sus superiores”, escribió en la denuncia, que dio pie a que la Comisión Seccional abriera una investigación y suspendiera a la funcionaria judicial por tres meses.

La Comisión Seccional de Norte de Santander explicaba en su decisión que, si bien no existe una norma que obligue a los funcionarios judiciales a activar su cámara en medio de diligencias virtuales, y a su vez, obligar a los comparecientes a hacerlo, la jueza por transparencia “y a propósito que no existen los jueces sin rostro en Colombia” debió tomar esas medidas. No obstante, su decisión la tumbaron sus superiores inmediatos: la Comisión Nacional de Disciplina.

