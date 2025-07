Juicio a Uribe: desde Paloquemao, el expresidente continúa con su defensa material

Expresidente de Colombia, a su salida del juicio oral que se adelanta en los Juzgados de Paloquemao Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes 8 de julio continúa, desde el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, la exposición de los alegatos por parte de la defensa, que, al ser material, está encabezada por el propio acusado: el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante la semana pasada, sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana presentaron una serie de argumentos sobre los motivos que deben motivar la absolución del exmandatario, mientras que la Fiscalía y la bancada de víctimas pidió condena para el también exsenador por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.

Ante el Juzgado 44 Penal de Bogotá, el expresidente, acompañado de personalidades cercanas a su partido, como la senadora Paloma Valencia, le pidió a la jueza Sandra Liliana Heredia el pasado lunes 7 de julio: “Con todo respeto le pido a usted, en mi alma, yo quiero que usted me absuelva”. El exjefe de Estado ha sido enfático en que él no determinó a ningún testigo en prisiones colombianas para faltar a la verdad o cometer delitos, contrario a lo que ha esgrimido la Fiscalía: que el exmandatario habría enviado emisarios a diferentes cárceles para buscar testimonios a su favor y enlodar el nombre del senador Iván Cepeda, víctima acreditada en el expediente.

En la pasada diligencia, Uribe, frente a frente con la jueza del caso, señaló que en su contra se fraguó una persecución que le causó una afectación “electoral muy grande y de opinión”. “Basta mirar la fecha del inhibitorio al senador Cepeda y las consultas a mi persona, ese 16 de febrero de 2018, pocos días antes de la elección al Congreso. Esto demuestra que no es correcto lo que me asigna la señora fiscal. Todo lo contario, el senador Cepeda hizo sus campañas afectando mi reputación, me vinculó con el narcotráfico, con Pablo Escobar“, precisó el expresidente.

El exmandatario también cuestionó la validez de algunas pruebas presentadas por la Fiscalía, como uno de los relojes con los que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del caso, se grabó conversando con otros presos que, supuestamente, le ofrecieron prebendas a cambio de hablar en favor del expresidente. Uribe Vélez niega dichas prebendas, y también asegura que ni Diego Cadena, ni Álvaro Hernán Prada -actual magistrado del CNE- ofrecieron dinero o asesorías a presos.

Este será el último día que tiene el expresidente para sustentar su defensa. Luego de que termine esta diligencia, la jueza Heredia tendrá que tomar la determinación de si condena o absuelve al exmandatario. La semana pasada, la togada le pidió a la Rama Judicial que a su despacho no llegara ni un solo caso por reparto para concentrarse totalmente en estudiar el caso de Uribe Vélez. En su solicitud, la jueza señaló que podría tener una decisión lista a finales de julio.

Siga el minuto a minuto de la exposición de alegatos del expresidente Álvaro Uribe:

Al inicio de la diligencia, el expresidente recordó que las reuniones entre el abogado Diego Cadena y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, en la cárcel La Picota, fueron reuniones de revisión, pues tenían conocimiento de que el preso quería retractarse de hablar en contra del exmandatario y de haberlo vinculado con la creación de grupos paramilitares. Según Uribe Vélez, el abogado de Monsalve, Héctor Romero, nunca habló de que a su cliente se le pidiera faltar a la verdad. El expara, por su parte, asegura que le fueron ofrecidos beneficios y recibió presiones para cambiar su testimonio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.