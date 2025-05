Juicio contra Álvaro Uribe: expresidente habla por tercer día consecutivo

Manifestantes en favor de Álvaro Uribe a las afueras del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Desde el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe continúa respondiendo las preguntas de su defensa, encabezada en esta jornada del 7 de mayo por el abogado Juan Felipe Amaya. Se esperaba que las declaraciones del líder del Centro Democrático terminaran en la anterior jornada, sin embargo, su abogado principal, Jaime Granados, solicitó a la jueza del caso suspender la audiencia y que se retomara hoy para finalizar la intervención del exmandatario, quien es acusado por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

Finalizado el interrogatorio al protagonista de este juicio, la defensa continuara con Santiago Uribe, hermano del expresidente, quien también fue citado dentro de los 75 testigos que declararán en esta nueva fase del proceso. Santiago Uribe fue absuelto en noviembre del año pasado por su supuesta participación en la conformación y financiación del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles.

Luego de la declaración de los hermanos Uribe Vélez, se prevé que rinda testimonio su primo, Mario Uribe Escobar, quien ha sido señalado como el primero en establecer contacto con el controvertido abogado Diego Cadena —conocido en el proceso como el “aboganster”—, presuntamente con el propósito de manipular los testimonios de exintegrantes de grupos paramilitares. Cadena también fue citado por la defensa en este mismo caso.

Durante la audiencia, se reprodujo una llamada entre el abogado Diego Cadena y el expresidente Álvaro Uribe, en la que este último expresó su preocupación por las posibles repercusiones políticas del escándalo en las elecciones de 2018. En la conversación, Uribe mencionó gestiones relacionadas con Juan Carlos Sierra, alias El Tuso Sierra, extraditado a Estados Unidos.

“Yo hablaba con Roque Arismendi y le preguntaba a Diego Cadena cuando iba a estar en estados unidos para buscar que pudiera coincidir una estadía de el allá con una verificación que me había llegado de Juan Carlos Sierra”, explicó Uribe.

En medio de su respuesta, hizo su ingreso a la sala el exfiscal general Eduardo Montealegre, quien hasta entonces había participado de manera virtual en las diligencias anteriores. Montealegre tomó la palabra al presentarse ante la jueza Heredia.

“Mi nombre es Eduardo Montealegre, probable víctima de los delitos de soborno y fraude procesal por los cuales fue acusado el señor Álvaro Uribe, con probabilidad de verdad en calidad de instigador”, manifestó, ubicándose a pocos metros del expresidente.

Uribe, visiblemente incómodo, pidió intervenir para responderle, pero la jueza Heredia intervino de inmediato para evitar una confrontación directa entre los dos involucrados del proceso. “Tranquilo, señor Uribe. No hay ningún inconveniente. Tomemos el receso”, ordenó la togada, dando un receso de cinco minutos.

La audiencia de este 7 de mayo comenzó a las 8.30 a.m. Al interior del complejo de Paloquemao, la jueza Sandra Heredia solicitó el registro de todos lo presentes y el expresidente Álvaro Uribe pasó al estrado de los testigos. En esta jornada, el interrogatorio es guiado por el abogado Juan Felipe Amaya, para luego dar paso al contrainterrogatorio de la fiscal Marlenne Orjuela.

Amaya le preguntó a su cliente sobre su presunta relación con Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuso Sierra, exnarcotraficante extraditado a Estados Unidos. Uribe respondió que conocía el nombre, pero negó cualquier vínculo personal o profesional con él.

“He escuchado mencionar a Juan Carlos Sierra Ramírez. Me correspondió en ejercicio de mis responsabilidades al frente de la Presidencia de la República extraditarlo en 2008. Fue una extradición grupal. No lo conozco, no he tenido relación alguna con él”, afirmó el exmandatario. Aunque reiteró no haber tenido trato directo con Sierra, admitió que este tiene un parentesco con la esposa de su primo, el exsenador Mario Uribe.

El exjefe de Estado también mencionó que fue informado por el excongresista Roque Arismendi sobre una visita realizada en 2009 a Sierra en una cárcel estadounidense por los entonces congresistas Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara. Según Uribe, estos habrían ofrecido beneficios judiciales a El Tuso Sierra a cambio de que declarara en su contra y en contra de su hermano, Santiago Uribe.

