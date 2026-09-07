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Juicio contra Ricardo Roa por caso de campaña presidencial de Petro iniciará en octubre

La audiencia con la que será llamado a juicio fue programada para la última semana de ese mes. Desde junio pasado la Fiscalía presentó la solicitud para que responda por el delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales.

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Redacción Judicial
07 de septiembre de 2026 - 05:59 p. m.
Juicio contra Ricardo Roa por caso de campaña presidencial de Petro iniciará en octubre.
Juicio contra Ricardo Roa por caso de campaña presidencial de Petro iniciará en octubre.
Foto: Tomada de @Ricroabar
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Ya hay fecha para la audiencia en la que la Fiscalía llamará a juicio al expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por el delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales. El caso tiene que ver con las supuestas irregularidades en las cuentas de la campaña Petro Presidente en 2022.

La diligencia fue programada para el próximo 30 de octubre a las 2:00 p. m. y se adelantaría de manera virtual. Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que Roa, cuando era gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, habría superado los topes legalmente establecidos para el ingreso de dinero a la campaña.

El ente investigador sostiene que Roa era el encargado de vigilar todo el dinero que entraba a las cuentas de la organización que llevó al presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Según ha podido establecer el Consejo Nacional Electoral (CNE), el equipo de trabajo del exmandatario superó los topes electorales, es decir, al bolsillo de la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño entró mucho más dinero que el permitido por la ley.

Precisamente el CNE sancionó a Roa y a la tesorera y contadora de la campaña, con una multa de más de COP 6.000 millones, que deberán pagar entre los tres. Por su parte, la Fiscalía adelanta el proceso penal en contra de Roa por esas mismas irregularidades. Roa dejó el cargo en la petrolera el pasado 30 de julio y, hasta último momento, se declaró inocente.

Al dejar la petrolera, Ricardo Roa ha dicho públicamente que las cifras manejadas por la Fiscalía y los entes de control en los casos en su contra han sido malinterpretadas y tienen errores. Según ha manifestado, “no se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”.

Por su parte, el ente investigador sostiene que Roa, como gerente de campaña, habría sobrepasado los montos máximos de financiación de la contienda electoral en al menos COP 1.664 millones. Además, habría omitido rendir cuentas sobre millonarias donaciones a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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Felipe Andrade(9ioin)Hace 42 minutos
Ojala vayan jalado de esa cuerda hasta que aparezcan benedetti y sus amigos, lo mismo en el caso ECOPETROL y el apartamento " que el señor ROA no sabe como se pago"
Carlos Rodríguez(jbw8b)Hace 44 minutos
Quiero ver ahora como los petribestias retuercen su mononeurona para justificar la criminal actuación de Roa y del candidato, el tusi cocaíno drogadicto borrachín degenerado pervertido depravado putañero sugar daddy 7 mujeres asqueroso putrefacto patético renacuajo nauseabundo mala vida Gustavo Petro Urrego
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