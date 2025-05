Juicio de Uribe hoy en vivo: “decían que Iván Cepeda era el padrino de Monsalve”

Expresidente en la segunda jornada del juicio que se adelanta en su contra en los juzgados de Paloquemao. Foto: Óscar Pérez

Este viernes 23 de mayo comenzó la jornada 45 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta una acusación por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y manipulación de testigos, cargos que ha negado reiteradamente. La Fiscalía, después de la administración de Francisco Barbosa, considera que buscó testigos para resultar favorecidos en procesos penales relacionados con apoyo al paramilitarismo.

En la más reciente sesión de audiencia, este último jueves, la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado penalista Jaime Granados, presentó como testigo a Álvaro Hernán Prada, actual magistrado del Consejo Nacional Electoral y exrepresentante a la Cámara por el Huila. Prada está vinculado a este caso por su presunta participación en los mismos hechos que comprometen al expresidente, particularmente en la supuesta búsqueda de testigos a favor de Uribe en 2018. Este viernes inició con la voz del exparamilitar alias El Canoso.

El primer testigo llamado por la defensa del expresidente Uribe fue José del Carmen Gelves Albarracín, conocido como alias El Canoso. Se trata de un investigado que hizo toda una carrera militar en Inteligencia, que trabajó en el Batallón Charry Solano y que, una vez se retiró, ingresó a las filas del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según señaló en su testimonio, él fue responsable de numerosos homicidios y desplazamientos en la Costa Caribe, tras entregar información confidencial a los paramilitares.

“Una vez asumo el cargo en las Autodefensas en marzo de 2003, mi función fue política, nombrado por Mancuso y Jorge 40, comandantes del Bloque Norte. Mi misión era unir a los líderes de la región a favor de los intereses de la agrupación”, explicó alias El Canoso en su testimonio. Luego de ello, el testigo hizo un recorrido por las prisiones en las que ha pagado sus deudas con la justicia. Explicó que conoció en la cárcel La Picota a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave de la Fiscalía, pues ha señalado insistentemente que Diego Cadena, abogado de Uribe, lo buscó para torcer su versión ante la justicia.

El Canoso aseguró que, en la cárcel, se enteró de que Monsalve tenía testimonios en contra de Uribe, lo cual dividió el patio de reclusos de alto perfil. “Venía a visitarlo el doctor Iván Cepeda y la doctora Piedad Córdoba”, señaló. En un segundo periodo de reclusión, tras regresar de un traslado por culpa de una fiesta vallenata, ambos terminaron recluidos en la Unidad de Medidas Especiales de La Picota. Pero la presencia de Monsalve era un problema para todos, dijo, porque contra él constantemente ordenaban requisas. “Y había padrinos. Decían que Monsalve llamaba directamente al doctor Cepeda para que lo beneficiaran de no trasladarlo. No me consta. Pero también decían que yo tenía beneficios del doctor Uribe, pero nunca los vi”, explicó.

