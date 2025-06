Juicio de Uribe hoy en vivo: declara la investigadora del CTI Luz Mireya López

Expresidente de Colombia, a su salida del juicio oral que se adelanta en los Juzgados de Paloquemao Foto: Óscar Pérez

Este jueves 5 de junio inició la jornada 51 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta una acusación por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. La Fiscalía intenta probar que el exmandatario es responsable de haber buscado, a través de emisarios, testigos para favorecerlo en otros procesos en los que fue relacionado con grupos paramilitares. Todo, según el ente investigador, a cambio de dádivas.

El día inició con un anuncio de la defensa del exmandatario, en cabeza del abogado Jaime Granados Peña. A través de una carta enviada al Juzgado 44 Penal de Bogotá, anunció que renuncia al testimonio de Juan Guillermo Monsalve, el testigo “estrella” del caso. Sin dar mayores explicaciones, el abogado Granados le solicita en su carta al Juzgado 44 Penal de Bogotá que “se adelanten las gestiones necesarias ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el fin de informar que no será necesario el traslado del señor Monsalve al Complejo Judicial de Paloquemao, ni su comparecencia en la fecha inicialmente contemplada”.

En la pasada diligencia, del martes 3 de junio, al estrado subió Samuel Sánchez Cañón, un curtido abogado que acompañó la defensa de varios exjefes paramilitares de Caldas, del Bloque Cacique Pipintá. Entre ellos el mismísimo Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, quien fuera comandante de ese frente paramilitar a principios de los años 2000.

El abogado Sánchez Cañón también defendió a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, antiguo paramilitar del Bloque Cacique Pipintá y uno de los principales testigos del caso Uribe. Según alias Víctor, en 2017, el abogado Diego Cadena, quien había sido designado por Uribe para recopilar información a su favor, lo visitó en la cárcel de Palmira (Valle). El testigo ha explicado que Cadena le alcanzó a entregar $50 millones para que declarara en contra de Cepeda y a favor de Uribe. Y que el ofrecimiento fue de hasta $200 millones.

El testigo explicó que conoció por primera vez a Vélez en 2005, cuando fue capturado. Los altos mandos del bloque Cacique Pipintá le solicitaron que asumiera su defensa. Sin embargo, Sánchez aseguró que tuvo varios inconvenientes con Víctor porque solía aprovecharse de las personas que lo buscaban para que diera información y a quienes no le ayudaban los señalaba falsamente ante la justicia.

“Yo le renuncié varias veces. Él señaló a personas de manera injusta. Y yo le renunciaba. La primera vez me acuerdo perfectamente fue en la cárcel de doña Juana en La Dorada. Él dijo que iba a hacer un ejercicio de presionar personas en búsqueda de colaboración. Yo le dije, para esa tarea yo no lo acompaño. Me dijo: ‘mi propósito es empezar a cantar’”, explicó el abogado Sánchez.

El abogado Juan Felipe Amaya, quien ejerce la defensa del exmandatario durante esta sesión, explicó que se desistió del testimonio de Juan Guillermo Monsalve, el cual estaba agendado para el viernes 6 de junio. El jurista llamó a su primera testigo para esta diligencia: la investigadora del CTI, Luz Mireya López.

