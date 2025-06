Juicio de Uribe hoy: se prepara el regreso del enjuiciado Diego Cadena

Expresidente de Colombia, a su salida del juicio oral que se adelanta en los Juzgados de Paloquemao Foto: Óscar Pérez

Este lunes 9 de junio inició la jornada 53 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalado por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. El abogado Jaime Granados abrió la jornada con un mensaje de solidaridad por el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, atacado con un arma de fuego el pasado 7 de junio.

La audiencia arrancó con la declaración de Óscar Humberto Álvarez Muñoz, analista del CTI de la Fiscalía, quien ya había comparecido como testigo del ente acusador. En esa primera intervención, Álvarez reconoció que, al ejecutar una orden de interceptación judicial emitida a solicitud del magistrado auxiliar Iván Cortés y la investigadora Clara López, detectó un error: el número interceptado no correspondía al investigado original, el exrepresentante Nilton Córdoba, sino al del entonces senador Álvaro Uribe, en 2018. Según relató, notificó de inmediato al magistrado sobre la irregularidad.

La jornada anterior, del viernes 6 de junio, cerró en medio de un cruce de reproches entre las partes, luego de que la audiencia fuera suspendida a la 1:00 p.m. La confrontación se dio entre Juan Felipe Amaya, abogado del exmandatario, y Juan David León, representante de Eduardo Montealegre, exfiscal y nuevo Minjusticia, quien actúa como víctima acreditada en el proceso.

El origen del desencuentro fue la solicitud de la defensa de aplazar la declaración del analista del CTI Óscar Álvarez, prevista para ese viernes, argumentando motivos médicos. La jueza accedió a reprogramar su testimonio para el lunes 9 de junio. Antes de la suspensión, había declarado el exinvestigador Ancízar Barrios, también citado por la defensa.

En la misma sesión, el equipo jurídico de Uribe anunció que desistía del testimonio de Carolina Vargas Villamil, analista de comunicaciones que ya había comparecido anteriormente como testigo de la Fiscalía. Estos ajustes en la agenda provocaron críticas por parte del abogado León, quien reprochó que las suspensiones afectan el desarrollo del juicio y cuestionó la falta de previsión de la defensa.

“Se acordó la agenda para que fueran todos los días, incluyendo también las tardes, y se ha dejado de practicar diligencias en virtud de ese compromiso. Sin embargo, y ha sido reiterado, siempre se pretende la excusa pública de que no se ha podido conseguir el testigo”, afirmó el abogado León.

La respuesta de Amaya no se hizo esperar. El penalista, que también representa al actual ministro de Justicia, rechazó las insinuaciones y aclaró que “no quiero generar controversia, pero me parece desafortunado que se diga que se le falta al respeto al despacho”. El abogado defendió el trabajo de la defensa y aseguró que han hecho todos los esfuerzos por cumplir con el cronograma de testimonios. “Estas circunstancias pueden pasar. (...) Creo que se ha logrado evacuar un número significativo de testigos por parte de la defensa, independientemente de que a veces las sesiones puedan culminar con anterioridad de la fecha estipulada”, concluyó.

En paralelo, el abogado Jaime Granados, cabeza del equipo defensor de Uribe, informó su desistimiento del testimonio de Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo central de la Fiscalía, porque ha sostenido históricamente que emisarios de Uribe lo buscaron para hablar en contra del exmandatario. La decisión fue formalizada mediante una carta al Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, solicitando cancelar cualquier trámite de traslado desde el centro de reclusión de Monsalve hacia el complejo judicial de Paloquemao. La defensa no entregó detalles sobre las razones del retiro.

La defensa del expresidente Uribe busca contrarrestar las acusaciones según las cuales el exmandatario habría intentado manipular testigos, a través de intermediarios, para desvirtuar señalamientos sobre presuntos vínculos con grupos paramilitares. Según la Fiscalía, dichas gestiones incluyeron ofrecimientos indebidos. Uribe, por su parte, ha negado las acusaciones y asegura ser víctima de una persecución política. De mantenerse el cronograma previsto, la ronda de testigos de la defensa debería concluir el próximo 20 de junio.

Hacia el final de la diligencia, el abogado Jaime Granados solicitó que el abogado Diego Cadena se presentara el día de mañana de manera virtual debido a que “encuentra constantemente viajando fuera del país”. La fiscal del caso, Marlenne Orjuela, se negó a esta solicitud reclamando que el testigo no cumplía con los requisitos para no comparecer presencialmente, a lo que la jueza Sandra Heredia le dio la razón.

Con la solicitud negada, y a la dificultad para ubicar a otros testigos, Granados anunció que no tendría más testigos hasta el jueves 12 de junio, día en que podría presentarse Cadena y el también abogado, Juan José Salazar. Ambos penalistas enfrentan un juicio por el delito de manipulación de testigos, enmarcado en el mismo caso de Uribe. La audiencia concluyó a las 10:06 a.m. y fue reprogramada para el jueves a las 8:30 a.m.

Durante su testimonio de este lunes, Álvarez reiteró que trabajó durante más de una década como analista de comunicaciones, pero afirmó no recordar haber escuchado el nombre de Juan Guillermo Monsalve –testigo clave en el caso– en las grabaciones revisadas. Ante esta afirmación, el abogado Granados le solicitó revisar algunos archivos para “refrescar la memoria”.

Respecto a la interceptación del hermano de Monsalve, el testigo justificó la medida argumentando que su labor era grabar y transcribir llamadas dentro de la investigación, y que uno de los objetivos era establecer si existían comunicaciones entre Monsalve, el senador Iván Cepeda o el expresidente Uribe.

