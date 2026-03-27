Juliana Guerrero, excandidata a viceministra y ahora imputada por intentar engañar al Estado

Juliana Guerrero trabajó en el Ministerio del Interior y aspiraba ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Foto: Ministerio del Interior

Juliana Andrea Guerrero Jiménez, la excandidata a viceministra del gobierno del presidente Gustavo Petro, tuvo su hora cero frente a frente con la justicia. Después de dos audiencias aplazadas en abril y marzo, la exfuncionaria fue imputada por su presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal. La Fiscalía señala a la joven de, al parecer, haber entregado dos diplomas académicos falsos dentro de la documentación con la que buscaba llegar a un alto cargo del Ejecutivo.

Junto a ella fue imputado también, por el delito de falsedad...