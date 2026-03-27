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Juliana Guerrero, excandidata a viceministra y ahora imputada por intentar engañar al Estado

Juliana Guerrero, la joven de 24 años a la que el presidente Gustavo Petro ha defendido en algunos de sus discursos, habría intentado llegar al viceministerio de las Juventudes usando títulos académicos falsos. Ahora la Fiscalía la investiga por su presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal. Estos son los detalles de la imputación en su contra.

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Gustavo Montes Arias y Jhordan C. Rodríguez
27 de marzo de 2026 - 11:02 a. m.
Juliana Guerrero trabajó en el Ministerio del Interior y aspiraba ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
Juliana Guerrero trabajó en el Ministerio del Interior y aspiraba ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
Foto: Ministerio del Interior

Juliana Andrea Guerrero Jiménez, la excandidata a viceministra del gobierno del presidente Gustavo Petro, tuvo su hora cero frente a frente con la justicia. Después de dos audiencias aplazadas en abril y marzo, la exfuncionaria fue imputada por su presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal. La Fiscalía señala a la joven de, al parecer, haber entregado dos diplomas académicos falsos dentro de la documentación con la que buscaba llegar a un alto cargo del Ejecutivo.

Junto a ella fue imputado también, por el delito de falsedad...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 5 minutos
Sí, a doña JULIANA, se le comprueba la comisión de uno o varios delitos, debe caerle todo el peso de la ley. La sanción debe ser ejemplarizante. Obviamente, en caso contrario, debe ser absuelta.
Diana cp(85842)Hace 7 minutos
Y el gran cerebro detrás de esta asquente corrupción tiene nombre propio, Gustavo Petro
Diana cp(85842)Hace 15 minutos
Todo lo cercano a Petro hiede a corrupción y violencia
Carmen Torres(d6co2)Hace 28 minutos
¿Hasta ahora la imputan? El mismo camino debieran seguir los que lo sabían y le dieron trabajo basado en falsos documentos y los que le dieron esos documentos.
Wallaz(sm14u)Hace 44 minutos
Otro golpe para el mecenas petro, se le voltio la arepa ....
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