Juliana Guerrero, excandidata a viceministra y ahora imputada por intentar engañar al Estado

Juliana Guerrero trabajó en el Ministerio del Interior y aspiraba ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
Foto: Ministerio del Interior
Juliana Andrea Guerrero Jiménez, la excandidata a viceministra del gobierno del presidente Gustavo Petro, tuvo su hora cero frente a frente con la justicia. Después de dos audiencias aplazadas en abril y marzo, la exfuncionaria fue imputada por su presunta responsabilidad en el delito de fraude procesal. La Fiscalía señala a la joven de, al parecer, haber entregado dos diplomas académicos falsos dentro de la documentación con la que buscaba llegar a un alto cargo del Ejecutivo.
Junto a ella fue imputado también, por el delito de falsedad...
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Por Jhordan C. Rodríguez
Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más