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Juliana Guerrero: las condiciones y estrategias de su nueva defensa ante los escándalos

El penalista Felipe Alzate Gómez, nuevo abogado de Juliana Guerrero, habló con El Espectador sobre los casos por presunta corrupción y presentación de títulos supuestamente falsos que enfrenta su prohijada. Contó detalles de las condiciones que le puso, cómo llevará su defensa y, aunque cuestionó las investigaciones, no cierra la puerta a una terminación anticipada de los procesos.

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
28 de julio de 2026 - 03:17 p. m.
Actualmente afronta dos investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
Actualmente afronta dos investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
Foto: Ministerio del Interior

Juliana Guerrero está bajo la lupa de la Fiscalía por dos escándalos que terminaron por alejarla de cualquier cargo en el gobierno de Gustavo Petro. La exaspirante a viceministra de las Juventudes del desaparecido Ministerio de la Igualdad, presentó el pasado lunes 27 de julio su renuncia irrevocable como delegada del presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar. Según dijo, fue para concentrarse de lleno en la defensa del juicio que tendrá que enfrentar por presentar títulos...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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Elsa(63035)Hace 35 minutos
El principal abogado de las hermanitas es el delincuente de Petro. Que asco.
Marco Posada(53341)Hace 36 minutos
Petro las anima y las protege, pero le llegó el momento de darle la espalda a estas trepadoras. La muy ingenua quería acceder a un cargo público sin credenciales y delinquió para poder posesionarse. Punto.
Jesús (0u41y)Hace 42 minutos
No he visto ninguna noticia sobre la borrachera del siguiente presidente. Ahora si son actualizaciones personales.
H. Callejas(4167)Hace 45 minutos
Las Guerrero al igual que la Abudinen ( la recuerdan?) son para cada desgobierno de turno la porqueria por la cual seguimos en el subdesarrollo. Lo mas lamentable es que los "presidentes" de turno defienden la corrupción de los suyos.
H. Callejas(4167)Hace 45 minutos
Las Guerrero al igual que la Abudinen ( la recuerdan?) son para cada desgobierno de turno la porqueria por la cual seguimos en el subdesarrollo. Lo mas lamentable es que los "presidentes" de turno defienden la corrupción de los suyos.
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