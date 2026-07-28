Juliana Guerrero: las condiciones y estrategias de su nueva defensa ante los escándalos

Actualmente afronta dos investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Ministerio del Interior

Juliana Guerrero está bajo la lupa de la Fiscalía por dos escándalos que terminaron por alejarla de cualquier cargo en el gobierno de Gustavo Petro. La exaspirante a viceministra de las Juventudes del desaparecido Ministerio de la Igualdad, presentó el pasado lunes 27 de julio su renuncia irrevocable como delegada del presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar. Según dijo, fue para concentrarse de lleno en la defensa del juicio que tendrá que enfrentar por presentar títulos...