Judicial
Frenan intento de la SIC por anular sanción a Petro y tío de Verónica Alcocer

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca frenó la petición de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para tumbar una vieja sanción contra Gustavo Petro y el tío de la primera dama. El fallo dejó en evidencia los errores de la entidad y la falta de argumentos en un proceso que, para muchos, era una “jugadita” para beneficiar a la Casa de Nariño.

Redacción Judicial
29 de octubre de 2025 - 02:04 p. m.
El fallo dejó en evidencia los errores de la entidad y la falta de argumentos en un proceso que beneficiaría a la Casa de Nariño.
Foto: Óscar Pérez

A la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le salió mal una jugada que buscaba anotar un gol en favor del presidente Gustavo Petro: tumbar una vieja sanción en contra del jefe de Estado y de un miembro cercano de su círculo familiar. Pese a los esfuerzos de la entidad que dirige Cielo Rusinque, y en medio de una controversia en el corazón de ese organismo que les costó el puesto a dos funcionarios, la justicia frenó en seco una petición que buscaba anular una multa en contra del presidente y de Alberto Merlano Alcocer, tío de la...

Por Redacción Judicial

