Justicia para Nancy Mestre: Jaime Saade podría ser extraditado a Colombia

La joven barranquillera Nancy Mestre fue asesinada por Jaime Saade en 1994. Foto: Univisión

El Tribunal Supremo de Brasil abrió la posibilidad de que se extradite a Colombia a Jaime Saade Cormane, responsable del asesinato y violación de Nancy Mariana Mestre, ocurrido el 1 de enero de 1994 en Barranquilla. El hombre que estuvo prófugo desde que cometió el crimen fue condenado por la justicia colombiana a 27 años de prisión. El tribunal brasilero, este jueves, tras analizar un recurso presentado por un equipo de abogados de la familia Mestre resolvió anular la decisión que negó su extradición a territorio nacional.

La decisión del tribunal brasilero llegó cuando solamente faltan tres meses para que pierda validez la condena de 27 años de cárcel que le fue impuesta por un juez colombiano desde 1996. Aunque hubo decisión judicial una vez se conoció el crimen, Saade permaneció prófugo de la justicia hasta enero de 2020 cuando un oficial de la Interpol le anunció a Martín Mestre, el padre de Nancy, que el agresor de su hija había sido capturado en Brasil. La lucha duró 26 años pese a que la Interpol emitió circular roja para dar con su paradero.

Saade estuvo bajo la lupa de las autoridades colombianas, prácticamente, desde que cometió el crimen. Una fiscal lo llamó a juicio por los delitos de homicidio y acceso carnal violento, pero su familia, en su defensa, afirmaban que Nancy se pudo haber suicidado. No obstante, las pruebas presentadas en el juicio determinaron que la joven no había accionado un arma de fuego, si no por el contrario que fue Saade quien la abusó sexualmente y la mató de un tiro en la cabeza. Con los antecedentes en Colombia, huyó y vivió en Brasil durante todos estos años bajo el nombre de Henrique Dos Santos Abdala, haciéndose pasar por un médico.

En 2020, tras su captura, un fallo del Tribunal Supremo de Brasil negó la extradición a territorio colombiano. Según el diario El Heraldo, la decisión se basó en la prescripción del reclamo, debido a que la sentencia condenatoria en Colombia fue emitida en julio de 1996 como cosa juzgada, por lo que la prescripción del caso se habría dado en julio, pero de 2016.

El avance de este expediente en ambas naciones se configuró, en parte, por la insistencia de Martín Mestre, el padre de Nancy. Desde el día que perdió a su hija, se dedicó a buscarla por todos los medios y se prometió exigirle a la justicia colombiana la medida de cárcel para el asesino. Aunque la Interpol emitió la orden de búsqueda, fue Mestre quien se convirtió en un experto en Internet y, por medio de redes sociales, se acercó a la familia de Saade.

Aunque en junio de este año prescribirá la condena y Saade quedaría en libertad, el anuncio del tribunal alimenta la esperanza de la lucha de la familia Mestre que ya casi ajusta 30 años. Mientras tanto, Saade se encuentra preso en Brasil desde su captura en 2020, cuando la Interpol logró identificarlo a través de una huella ubicada en un vaso que había utilizado en un negocio público.

