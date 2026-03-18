Juzgado avala principio de oportunidad a favor de hombre que amenazó al presidente Petro

Durante la audiencia, el primer mandatario perdonó al hombre, identifucado como Manuel Yasman Sacro Ramírez. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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En la tarde de este 18 de marzo, el Juzgado 17 Penal Municipal con función de control de garantías de Cali avaló el principio de oportunidad a favor de Manuel Yasman Sacro Ramírez, quien amenazó de muerte al presidente Gustavo Petro a través de redes sociales a finales de 2023. El hombre había sido señalado por los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

Durante la audiencia contra Sacro Ramírez, el juez avaló la figura jurídica que permite la suspensión de la acción penal, y señaló: “Resuelve primero dar control de legalidad para la aplicación del principio de oportunidad en la modalidad de renuncia en favor del señor Manuel Sacro Ramírez investigado por los delitos de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos en la persona del doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia y de sus familiares”.

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La fiscal a cargo del caso, Sandra Liliana Espinosa Sandoval, aprobó este principio a raíz de la carta enviada en 2025 por Sacro Ramírez al presidente, en la que ofrecía disculpas al primer mandatario. Durante la audiencia, el hombre también presentó disculpas públicas y señaló: “Me llené de veneno y no pensé en lo que decía. Hoy me duele haber sido parte de ese odio”.

Por su parte, el presidente Petro también estuvo de acuerdo con otorgarle el principio de oportunidad. En la audiencia fue presentado un video en el que el jefe de Estado aceptó las disculpas de Sacro Ramírez: “Señor Manuel Yasmani Sacro, he recibido su carta de perdón. La leo no como un acto formal de la Presidencia, sino como un gesto humano que trasciende las sombras del pasado. En ella usted reconoce el peso de sus palabras”.

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Asimismo, el presidente señaló: “Esas expresiones, nacidas de un momento de ira o desconcierto, no definen al hombre que hoy, con humildad sincera, se enfrenta a la verdad y busca redención. Para eso es la justicia restaurativa. Como presidente de todos los colombianos, acepto de corazón su pedido de perdón”.

El caso se remonta al 9 de diciembre de 2023, cuando Sacro Ramírez realizó un video con amenazas contra el presidente Gustavo Petro, lo que dio lugar a que se le imputara el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

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