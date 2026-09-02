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Kiko Gómez, el parapolítico que tendría en máxima alerta a la Corte Suprema de Justicia

La Sala Penal del alto tribunal lo condenó a más de 31 años de prisión en mayo pasado por el asesinato del del concejal de Barrancas, Luis Gregorio López Peralta. Según los magistrados, hay información sobre un supuesto plan del exgobernador de La Guajira para asesinar a los relacionados con la decisión. Esto se sabe.

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
03 de septiembre de 2026 - 01:39 a. m.
Conocido como "Kiko Gómez", gobernador de la Guajira, durante la audiencia de imputación de cargos realizada en el tribunal superior de Bogotá.
Conocido como "Kiko Gómez", gobernador de la Guajira, durante la audiencia de imputación de cargos realizada en el tribunal superior de Bogotá.
Foto: Óscar Pérez

“Existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Juan Francisco Gómez Cerchar”. Esa es la advertencia que está haciendo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Joaquín Urbano sobre el exgobernador de La Guajira, conocido como Kiko Gómez. El togado asegura que hay varios hechos que en los últimos días han dejado en evidencia un posible plan criminal contra las personas involucradas en la condena que se le impuso por el delito de homicidio...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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juan carlos marquez valderrama(5027)Hace 33 minutos
“la divulgación irresponsable de acusaciones de esta gravedad por parte de unos medios de comunicación no solo afecta el buen nombre y la honra del señor Gómez Cerchar...”. ¿Y es que aún tiene?
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