Kiko Gómez, el parapolítico que tendría en máxima alerta a la Corte Suprema de Justicia

Conocido como "Kiko Gómez", gobernador de la Guajira, durante la audiencia de imputación de cargos realizada en el tribunal superior de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

“Existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Juan Francisco Gómez Cerchar”. Esa es la advertencia que está haciendo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Joaquín Urbano sobre el exgobernador de La Guajira, conocido como Kiko Gómez. El togado asegura que hay varios hechos que en los últimos días han dejado en evidencia un posible plan criminal contra las personas involucradas en la condena que se le impuso por el delito de homicidio...