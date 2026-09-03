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La alianza de paramilitares, uniformados y empleados de Ecopetrol que desangró al Magdalena

Nueve oficiales de la Policía y el Ejército y un exjefe de seguridad de la estatal petrolera fueron llamados a reconocer responsabilidad por graves crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos entre 1998 y 2000 en el marco de la llamada toma paramilitar de Barrancabermeja. Se trata de una decisión clave que retoma información sobre crímenes que habían sido investigados hace más de 20 años, pero siguen en la impunidad.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
03 de septiembre de 2026 - 02:36 a. m.
La JEP determinó que entre los años 1998 y 2000, 431 personas fueron asesinadas y 85 desaparecidas forzosamente en Barrancabermeja.
La JEP determinó que entre los años 1998 y 2000, 431 personas fueron asesinadas y 85 desaparecidas forzosamente en Barrancabermeja.
Foto: JEP

Una turba de hombres vestidos con camuflados se tomó las calles del barrio El Campín, de Barrancabermeja, sobre las 9:00 de la noche. Era sábado 16 de mayo de 1998 y los habitantes de la capital petrolera de Colombia se preguntaban, entre gritos de alarma, si se trataba de policías, soldados o integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que estaban adelantando un operativo. Eran paramilitares.

Fuertemente armados y montados en camiones y camionetas, integrantes de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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