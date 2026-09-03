La alianza de paramilitares, uniformados y empleados de Ecopetrol que desangró al Magdalena

La JEP determinó que entre los años 1998 y 2000, 431 personas fueron asesinadas y 85 desaparecidas forzosamente en Barrancabermeja. Foto: JEP

Una turba de hombres vestidos con camuflados se tomó las calles del barrio El Campín, de Barrancabermeja, sobre las 9:00 de la noche. Era sábado 16 de mayo de 1998 y los habitantes de la capital petrolera de Colombia se preguntaban, entre gritos de alarma, si se trataba de policías, soldados o integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que estaban adelantando un operativo. Eran paramilitares.

Fuertemente armados y montados en camiones y camionetas, integrantes de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar...