La atropellada entrega de bienes de las Farc: entre rifirrafes y retrasos

Tras la culminación del quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, que suscitó la visita a Colombia del secretario general de la ONU y mensajes de apoyo de la comunidad internacional, ya se asoma otro aniversario. El 31 de diciembre se cumple un año de que a la extinta guerrilla se le acabara el plazo para entregar los bienes que reportaron en 2016 y con los que, según se acordó en La Habana, se reparará a las víctimas; pero aún no entregan todo. “Se han hecho denuncias. Hay muertos de por medio”, le dijo a este diario Pastor Alape, líder de los ex-Farc. Por su parte, Emilio Archila, consejero para la Estabilización, señaló: “El que está incumpliendo aquí no es el Gobierno”.

La espinosa discusión ya ha llegado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Fiscalía. Y, mientras de parte y parte señalan incumplimientos, parece no haber una salida a la vista, pues ni siquiera hay un consenso sobre las cifras, que, en una discusión de este calibre, tienen un peso político. Por ejemplo, el Gobierno estima que la extinta guerrilla apenas ha entregado un 8 %, en estos cinco años, de todo lo que prometieron entregar y es monetizable. “Obligarlos a que entreguen bienes no está dentro de las facultades que tenemos”, expresó el consejero Archila. El balance no es sencillo.