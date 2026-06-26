La audiencia clave para exmilitares y víctimas en Antioquia de cara a sentencia de la JEP

Durante dos días, víctimas, comparecientes y autoridades territoriales se dieron cita en ese recinto de memoria para evaluar los compromisos asumidos por siete exmilitares que reconocieron responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas cometidas, entre 1997 y 2007, en el noroccidente antioqueño. Foto: JEP

En una sola fila, siete exmilitares se formaron para recibir una medalla. Esa, en específico, no tenía forma circular, ni tenía los colores del Ejército Nacional, verde y rojo. Tampoco fue un reconocimiento al valor, el heroísmo y los resultados, como tantas que obtuvieron en el pasado. La medalla, que esos siete exuniformados recibieron este viernes 26 de junio, vistiendo camisas blancas y con la cabeza baja, tenía la forma de una mariposa monarca, en distinción del perdón y la verdad. La escena tuvo lugar en el auditorio del Museo Casa de...