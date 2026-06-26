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La audiencia clave para exmilitares y víctimas en Antioquia de cara a sentencia de la JEP

Durante dos días, siete exmilitares le dieron la cara a las víctimas de falsos positivos en Antioquia en una audiencia clave para la JEP. Esa instancia está a solo 31 días de emitir su quinta sentencia, la tercera de tipo restaurativo por uno de los once macrocasos que investiga. Los magistrados del Tribunal para la Paz le midieron el nivel de compromiso de los comparecientes y del Estado de cara a esa sanción. Estas son las conclusiones.

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Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
27 de junio de 2026 - 03:16 a. m.
Durante dos días, víctimas, comparecientes y autoridades territoriales se dieron cita en ese recinto de memoria para evaluar los compromisos asumidos por siete exmilitares que reconocieron responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas cometidas, entre 1997 y 2007, en el noroccidente antioqueño.
Durante dos días, víctimas, comparecientes y autoridades territoriales se dieron cita en ese recinto de memoria para evaluar los compromisos asumidos por siete exmilitares que reconocieron responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas cometidas, entre 1997 y 2007, en el noroccidente antioqueño.
Foto: JEP

En una sola fila, siete exmilitares se formaron para recibir una medalla. Esa, en específico, no tenía forma circular, ni tenía los colores del Ejército Nacional, verde y rojo. Tampoco fue un reconocimiento al valor, el heroísmo y los resultados, como tantas que obtuvieron en el pasado. La medalla, que esos siete exuniformados recibieron este viernes 26 de junio, vistiendo camisas blancas y con la cabeza baja, tenía la forma de una mariposa monarca, en distinción del perdón y la verdad. La escena tuvo lugar en el auditorio del Museo Casa de...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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