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La batalla para que víctimas de falsos positivos puedan exigir reparación al Estado

La Corte Constitucional revisa un caso que podría cambiar las reglas para que las víctimas de crímenes cometidos por el Estado accedan a una reparación. La Defensoría del Pueblo y abogados señalan que los dos años que fijó el Consejo de Estado para demandar, incluso por delitos de lesa humanidad, resulta insuficiente y desconoce el contexto de las víctimas.

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Paulina Mesa Loaiza y Ana Sofía Montes Peláez
02 de septiembre de 2026 - 11:00 a. m.
Imagen de referencia/ Las víctimas de crímenes cometidos por el Estado solo cuentan con dos años para acceder a una reparación económica.
Imagen de referencia/ Las víctimas de crímenes cometidos por el Estado solo cuentan con dos años para acceder a una reparación económica.
Foto: Óscar Pérez

Karen Viviana Romero no entendió por qué su esposo, Javier Emiro Medrano Cárcamo apareció muerto en una vereda de Pasto (Nariño) con unas botas de caucho puestas el 8 de abril de 2006. Tampoco entendió por qué el Ejército dijo que era un guerrillero, si el papá de su hijo lo único que sabía hacer era construir artesanías con sus manos y venderlas en la Plaza Carnaval. Solo cuando supo que Javier fue víctima de una ejecución extrajudicial, tras la condena en 2018 contra uno de los responsables, Karen intentó demandar al Estado por el crimen y...

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com

Por Ana Sofía Montes Peláez

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Víctimas de crímenes cometidos por el Estado

Crímenes cometidos por el Estado

Flasos positivos

Conflicto armado

Reparación a víctimas

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Jon Lindsay Miles(ua6yh)Hace 2 minutos
A ver si la dirigencia colombiana un día llega a abrazar al pueblo de estas tierras en su conjunto, un día. Por lo menos tenemos la ley, que parece ser parte central del camino hacia ese día.
David Espinel(ohabp)Hace 17 minutos
Increíble que algo que a primera vista sea tan evidente deje en una situación de vulnerabilidad a los afectados, ojalá la Corte Constitucional avance en el buen camino para evitar esas incongruencias entre justicia penal y administrativa.
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