La batalla para que víctimas de falsos positivos puedan exigir reparación al Estado

Imagen de referencia/ Las víctimas de crímenes cometidos por el Estado solo cuentan con dos años para acceder a una reparación económica.
Foto: Óscar Pérez
Karen Viviana Romero no entendió por qué su esposo, Javier Emiro Medrano Cárcamo apareció muerto en una vereda de Pasto (Nariño) con unas botas de caucho puestas el 8 de abril de 2006. Tampoco entendió por qué el Ejército dijo que era un guerrillero, si el papá de su hijo lo único que sabía hacer era construir artesanías con sus manos y venderlas en la Plaza Carnaval. Solo cuando supo que Javier fue víctima de una ejecución extrajudicial, tras la condena en 2018 contra uno de los responsables, Karen intentó demandar al Estado por el crimen y...
Por Paulina Mesa Loaiza
Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
Por Ana Sofía Montes Peláez
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