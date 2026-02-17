Logo El Espectador
Judicial
La bitácora del hallazgo de los restos de Camilo Torres

En la urna ubicada en un osario del cementerio Campo Hermoso en Bucaramanga fueron encontrados restos de tres hombres muertos. Unos restos óseos resultaron coincidentes con el perfil genético del padre de Camilo Torres. Un laboratorio en Estados Unidos ratificó los hallazgos que abren el debate en Colombia.

Redacción Judicial
17 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
Foto: UBPD

Fueron encontrados los restos del cura Camilo Torres Restrepo y el buscador, el sacerdote jesuita Javier Giraldo, recompensó su espera de siete años con el anuncio de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). El argumento de su directora, la médica Luz Janeth Forero, y el de su equipo de antropólogos, genetistas y forenses, se resume en las primeras evidencias de infraestructuras óseas coincidentes entre el perfil genético del sacerdote rebelde y el de su padre, el médico Calixto Torres Umaña. Un hallazgo que después...

Por Redacción Judicial

Diana cp(85842)Hace 23 minutos
Tanta pendejada por los restos de un asesino de m... que también le hagan bombo a los restos de Garavito, nos importa un pepino los restos de esa basura queremos que busquen los restos de los dos soldados que murieron en la operación para homenajearlos
