La bitácora del hallazgo de los restos de Camilo Torres

En la urna ubicada en un osario del cementerio Campo Hermoso en Bucaramanga fueron encontrados restos del padre Camilo Torres. Foto: UBPD

Fueron encontrados los restos del cura Camilo Torres Restrepo y el buscador, el sacerdote jesuita Javier Giraldo, recompensó su espera de siete años con el anuncio de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). El argumento de su directora, la médica Luz Janeth Forero, y el de su equipo de antropólogos, genetistas y forenses, se resume en las primeras evidencias de infraestructuras óseas coincidentes entre el perfil genético del sacerdote rebelde y el de su padre, el médico Calixto Torres Umaña. Un hallazgo que después...